大立光今(25日)宣布將自明(26日)起2個月實施庫藏股，預計買回1342張，區間價格2025元至3300元，預估最多將砸下44.2億元，大立光今日收盤價為2015元。

大立光自今年初以來與矽力-KY的股王爭奪戰即不斷上演，後來不僅痛失股王寶座，連股后位置也拱手讓人，甚至還被力旺追上，今日收盤價位居台股老4，前一陣子還一度陷入2千元保衛戰，面對股價跌跌不休，大立光執行長林恩平法說會時即曾鬆口表示，不排除實施庫藏股，今日董事會果然通過實施。

大立光今年前3季稅後淨利135.36億元，年減23%，EPS為100.91元，今年股價高點為3590元一路下跌，這一波下跌曾跌到1960元，幾乎腰斬。

前股王宣布實施庫藏股，以維護公司信用及股東權益的消息曝光後，有網友在PTT股板貼文「老實樹決定捍衛股價了 即將重返榮耀了嗎?讓我們拭目以待」、「恩平哥說到做到」，有網友喊「叩訊來了」，也有網友看衰留言「業績越來越爛買了有什麼用」、「不看好，給外資出貨的」，還有網友說「買到最後私有化」。