集集鎮大眾爺廟旁樟樹公，領角鴞連續8年築巢。（集集鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

集集鎮大眾爺廟旁樟樹公，有一對領角鴞築巢育雛，被暱稱為「可愛ㄟ」，在賞鳥團體間爆紅，鳥友評為7星級賞鳥點；這對領角鴞夫妻今年9月回到樟樹築巢，並於25日順利孵化幼鳥，據了解，雌鳥已連續8年飛回，公鳥則不一定為同一隻。

領角鴞是中小型貓頭鷹，棲息於低海拔、生活環境最接近人類，常於樹洞營巢，外觀灰褐色、密布淡褐斑紋，恰巧與樟樹的樹皮相似，仔細看才能於樹叢間找到可愛的身影。

集集鎮民代表會主席、大眾爺慈善團團長陳雅雯表示，貓頭鷹築巢恰逢大眾爺公誕辰，因此被視為福鳥。此外，大樟樹已700多歲，也是集集人的共同回憶，希望這對「可愛ㄟ」貓頭鷹夫妻，為集集帶來喜氣跟福氣，也成為傳授生命與環境教育的活教材。

集集鎮長陳紀衡表示，賞鳥團體在群組傳閱領角鴞夫妻在樹洞中依偎的照片，可愛模樣加上樹洞形似台灣，吸引鳥友們朝聖。大眾爺廟方不只準備茶水水果待客，也有人指揮停車與拍攝動線，現場井然有序，還有集集鎮公所與南投縣政府新建的公廁，因此被鳥友們評為7星級賞鳥點。

陳紀衡提醒民眾，這樣的生態景點可遇不可求，領角鴞到訪更證明集集生態系的豐富多元，希望能在疫情之下為鎮內店家帶來商機；也請賞鳥的朋友們一定要遵守秩序，並保持安靜、戴好口罩，不要驚擾領角鴞。

大眾爺廟方強調，許多鳥友聚集拍攝領角鴞，而鳥友維護現場環境整潔，相當自律還會提醒遊客降低音量，值得肯定。