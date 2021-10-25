日前大陸偶像男星黃子韜開直播，怒爆演藝圈潛規則文化，直言曾經工作都忙不完了還被要求吃飯陪酒，不答應就要封殺，痛批可笑，真性情贏得眾網友激賞，今天，馬來西亞「鋼琴女神」李元玲也勇敢揭露曾被要求潛規則，拒絕後慘被封殺，讓她直呼：「真的很欺負人！」。

「鋼琴女神」李元玲聽聞黃子韜爆料曾遭潛規則的事情，也勇敢在IG限實動態發文，發表個人看法，她吐露自己也曾遇過這類事情，「被要求跟電影投資商喝酒陪睡，我拒絕了後立刻叫我買機票回馬來西亞，角色煲(泡)湯」，讓她覺得又氣又羞辱，淚喊：「真的很欺負人」。

李元玲透露，她回到馬來西亞後，隨即被擔任中介者的李姓監製飆罵態度傲慢，並以此為理由封殺她，她還附上當時鬧上新聞的頁面截圖，對方跟媒體說要爆她真面目、工作態度有問題等，讓她很生氣，如今霸氣回嗆：「如果我是因為拒絕陪睡而被封殺，那就封殺我吧～誰稀罕呢」。

確實在今年3月，電影監製兼導演李建興曾對媒體爆料，指李元玲工作態度傲慢愛遲到、不配合宣傳等等，電影公司因此震怒將她封殺，當時李元玲有在臉書回應此事，表示這行業要參與較多的應酬、飯局、酒局等，自己當年比較年輕，「習慣了我行我素，更不懂圓滑，每天都製造很多誤會」，態度相當委婉。