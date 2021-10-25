港星謝霆鋒與大陸氣質女神高圓圓都是凍齡代表，雙方都看不出已年過40，保養有術的兩人，也各自在專業領域都有好成績，謝霆鋒演藝事業橫跨唱片和戲劇，廚藝精湛的謝霆鋒還燒得一手好菜；高圓圓在戲劇圈成績亮眼，俏麗、狀態佳的她還是凍齡媽咪一枚，不過謝霆鋒和高圓圓近日則被曝光現身上海小巷散步，俊男美女組合引發外界熱議，原來兩人正在拍陸綜《百姓的味道》。

謝霆鋒與高圓圓今被陸網曝光，兩人現身上海小巷散步，照片中，高圓圓身穿卡其色風衣外套搭配馬丁薛，穿搭輕鬆又有個性，謝霆鋒則以毛衣搭配牛仔褲現身，型男穿搭依舊帥氣，謝霆鋒與高圓圓邊散步邊聊天，雙方有說有笑，氣氛看起來相當融洽。

謝霆鋒和高圓圓現身上海街頭拍陸綜。（圖／取材自微博綜藝微博）

俊男美女的組合也引發外界熱議，原來高圓圓是作客謝霆鋒主持的陸綜《百姓的味道》，而節目的官方微博也在昨（24日）大方發文：「今日黃浦江，天氣晴宜偶遇，你們今天有沒有遇到什麼特別的人呢 #謝霆鋒高圓圓錄製百姓的味道#」，陸網上也有不少人曬出謝霆鋒與高圓圓錄影的側拍照，網友都大讚兩人的顏值和穿搭依舊在線「不說我還以為在拍偶像劇」、「兩人有說有笑，狀態真的很可以」、「高圓圓太會穿啦」、「好想偶遇謝霆鋒」。

這是謝霆鋒和高圓圓自從2014年合作電影《一生一世》後，再度合作同框，也讓網友直呼兩人為陸綜合體是《一生一世》續集，更是讓粉絲陷入滿滿回憶殺。