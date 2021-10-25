馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在臉書發文指出，睪丸癌是15歲~35歲的男性最常見的惡性腫瘤，尤其好發在青壯年族群，平均罹癌年齡為30歲，雖然睪丸癌相對來說比較少見，但還是必須小心預防，由於睪丸癌早期唯一可以自我察覺的臨床病徵為「無痛性的睪丸腫塊」，因此陳鈺昕醫師便提供了5個病徵，讓男性能夠在洗澡時順便自我觀察。

1、摸得到睪丸內有硬塊，初期不會疼痛，但會逐漸增大

2、因睪丸內腫瘤變大，導致睪丸形狀變得不規則且突出

3、睪丸觸感變堅硬，按壓下去無彈性、無痛感

4、感到睪丸重量變重且明顯下垂

5、下腹部產生垂墜和拉扯感

陳鈺昕醫師透露，患有隱睪症或患有睪丸癌家族病史的人，是罹患睪丸癌的高危險族群，平時一定要多注意自身狀況，避免錯過早期治療時間。此外還有不少人會問，治療後是否會影響到未來性功能或生育能力，答案是多數人都不會受到影響，但如果有生育需求的患者，醫師還是會建議要先把精子冷凍起來。

不過他也提醒，並不是摸到睪丸有硬塊，就代表一定罹患睪丸癌，另外像是副睪/睪丸發炎、睪丸扭轉、疝氣、精索靜脈曲張、陰囊積水等原因，都可能造成睪丸腫塊，如果有任何不適，還是要盡速就醫，交由專業醫護團隊進行診斷和治療。