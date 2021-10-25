高雄仁武民宅傳火警 消防隊出動19車救出2受困民眾 17:132021/10/25 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市仁武區和平巷一處民宅下午4時發生火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市仁武區和平巷一處民宅下午4時發生火警，消防局人員從火場救出一名傷者。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市仁武區和平巷一處民宅下午4時發生火警，消防局獲報後共出動19車38人前往搶救，目前火勢撲滅，消防局人員從現場救出兩名受困民眾，意識清楚，無明顯外傷，將其中一名43歲傷者送往榮總檢查。 警消初步調查，當時民眾鄭女回家後發現屋內電箱起火，屋主李姓男子還在屋內二樓，經消防隊進入火場，救出兩人。至於詳細起火原因，仍需火調人員進一步調查。 半百男太平山區展開赤裸原始生活 累壞警消搜救 高雄罕見自然入宅豪邸 「遠雄琢蘊」擎天30層科工第一排 #救出 #仁武區 #消防隊 #兩人 #消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 礁溪公寓清晨傳火警 消防員破壞1樓鐵窗救出 4人 08:312021/10/25 社會 小飛機墜入威斯康辛州民宅 機上2人死亡 04:142021/10/25 國際 新莊歐洲村社區深夜大火6人急送醫 疑充電器爆炸所致 10:332021/10/25 社會 超有感地震！北市民宅屋簷掉落、水塔破裂 花博接種站正常運行 14:062021/10/24 生活 地震瞬間一殯下「磚塊雨」 女議員驚：差10秒就被砸中 14:222021/10/24 生活 假冒親友騙錢 仁武警方與郵政人員阻止騙局 11:122021/10/25 社會 台北最強新興豪宅區誕生 專家 ： 早具實力 11:452021/10/25 房市新訊 高雄未婚女疑產死胎 老爸阿嬤棄屍判刑 04:102021/10/25 地方新聞 規模6.5強震 新北傳6災情 住戶瓦斯外洩、民眾困電梯 15:002021/10/24 生活 高市推漁電共生 佔魚塭總面積達71.29％ 16:102021/10/25 生活 獨》真的渣！高市飆車帶頭者抓到了 超跑曾遭女友噴漆「渣男」 15:042021/10/25 社會 社會熱門新聞 阿扁女婿趙建銘判刑3年8月定讞 提前報到已發監入獄 - 社會 今年首起！阿里山眠月線傳登山客失足 跌落6米深橋下身亡 - 社會 李雲迪嫖一次4.3萬的妹多頂級？神級老司機詳解鄉民嗨翻 - 社會 外送員爬6樓嗨見全裸外國女取餐 同行羨慕：60樓也爬了 - 社會 史上最大量！台中地下工廠遭逮 查獲逾47萬片黑心「雙鋼印醫療口罩」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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