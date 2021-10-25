高雄市仁武區和平巷一處民宅下午4時發生火警，消防局人員從火場救出一名傷者。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市仁武區和平巷一處民宅下午4時發生火警，消防局獲報後共出動19車38人前往搶救，目前火勢撲滅，消防局人員從現場救出兩名受困民眾，意識清楚，無明顯外傷，將其中一名43歲傷者送往榮總檢查。

警消初步調查，當時民眾鄭女回家後發現屋內電箱起火，屋主李姓男子還在屋內二樓，經消防隊進入火場，救出兩人。至於詳細起火原因，仍需火調人員進一步調查。