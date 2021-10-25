代銷業者傳真實業董事長王明成在「宏國大道城」二期記者會中表示，目前房市有兩大族群，一種是剛性、一種是置產，一方面是保值、一方面想過好日子，這兩個大支柱讓房市一路向上走。房市往上已成為趨勢，若明年沒有不確定因素，包括疫情、戰爭等來干擾，往上的趨勢未變。

王明成說，現在買不起房是許多人的痛點，在疫情衝擊下，貧富差距更是拉大，這需要政府出面解決，近期房市由中南部開始往上漲，自已是希望房價已有反應就好，不要繼續再加上去。他也特別指出，部分業者讓購屋人用低價就能買房，但沒替消費者想好萬一利率往上走，無法負擔的話就只能被斷頭，這種行為不太好。

宏國大道城2100坪基地從取得到現在已長達42年的歷史，原本有很多違張建築，透過很多關係才順利遷移，都更時間花了快16~17年，去年6月推出基地的CD區，三週內就完銷，今日公開B區，總銷約120億，每坪開價100多萬~130多萬元。目前A區還在調整產品的設計規劃。

台北每次經濟浪潮的迭變，都有宏國出手，身為台灣第一代元祖級建設集團，宏國目前在內湖、央北都有案子推出，未來會不斷朝都更和手上的庫存土地來開發，據了解主要都在大台北地區。

在海外台商熱錢回流、北市富豪家族置產持續進場購屋下，王明成說，今年928至雙十檔台北房市產品發生質變，中大坪數案佔北市新推案1/3強，成為主流。宏國大道城也選在此時推出大道區，針對層峰客層規劃80、90坪的產品。他指出，台北東、西兩大門戶計畫所在的南港車站和台北車站周邊，今年房價雙雙衝破百萬。其中，南港「世界明珠」單價跳漲來到160萬，承德路、靠近台北車站2100坪開發案「宏國大道城」的大道區，僅單區總銷即達到120億等同宣告今年房市第四季進入「規模為王」時代。