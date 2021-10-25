「銀光講堂」協助中高齡求職者了解自身興趣。（新北市勞工局提供）

為配合高齡化社會及因應「中高齡及高齡者就業促進法」施行，新北市政府勞工局成立「新北市銀髮人才服務據點」，今（25）日正式揭牌，協助55歲以上在地中高齡者就業，提升中高齡者勞動參與率，成為「銀髮新戰力」。

「退休不是職場的終點，而是人生的新起點。」勞工局長陳瑞嘉說，許多高齡者希望活用自身專業和經驗重返職場，「新北銀髮據點」不僅能立即協助媒合專業技能工作，還能培育第二專長，提升工作成就感。

陳瑞嘉表示，預計2013年在三重區成立另一據點，協助溪北地區的蘆洲、三重、五股、泰山、新莊、林口的銀髮者及企業，做更好的就業服務。

就業服務處長林澤州說明，「新北銀髮人才據點」採一站式「一案到底」的服務，能針對不同銀髮族需求提供就業媒合、就業諮詢、職場適應班、職場見習體驗及職場關懷等多元服務，協助更快重返就業市場。

此外，據點也結合「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」資源，提供「從求職到在職」的完整職涯支持。另外還有「銀光講堂」主題課程，協助參與者了解自身興趣，進而重回職場。