中華民國田徑協會今天捐贈365雙美津濃運動鞋予高雄市原住民區那瑪夏、茂林、桃源、寶來四所國中師生，鼓勵學生奔馳運動場勇敢追夢。

中華民國田徑協會理事長葉政彥、監事長林榮祿、常務理事賴坤成、秘書長王景成出席這場捐贈儀式，鼓勵原住民學生都能在運動場上奔馳，同時也預祝原鄉小朋友能在12月5日原住民4校運動中展現好成績。

葉政彥表示，原住民4校聯合運動會年年舉辦吸引各界貴賓家長共襄盛舉，感受到原住民孩子對運動的熱情，希望透過捐贈球鞋的方式支持學生發揮潛能。高雄市政府教育局謝文斌局長、高雄市體育總會許文宗理事長、朱文慶榮譽理事長均蒞臨會場見證。

謝文斌說，4所國中都是原住民及原住民重點學校，由於受到地理環境及交通限制，少有區域性的大型交流活動，透過原住民地區4校聯合運動會的舉辦，拉近原住民學生的距離，更能使學生了解周邊其他族群的文化特色，感謝中華民國田徑協會葉理事長慷慨捐贈，透過換上新的運動鞋，給予學生最實質且最有力的支持。

全國體育總會即將在12月11日改選，現任會長張朝國兩任8年到期將光榮卸任，中華田協理事長葉政彥，同時也是桃園市體育會榮譽理事長，更是企業界名人，決定角逐全國體總會長一職，期盼能帶領全國體總走向全新的局面，為台灣體育界貢獻最大心力，造福選手與教練們。