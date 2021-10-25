「珸聆社區長照機構」今日正式啟用後，共兩層樓的空間，最多同時容納30名長者。（富宇慈善基金會提供／盧金足台中傳真）

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，海線地區失智症照護據點供不應求，富宇在海線深耕20年，追求共好，為更多長輩提供服務。（富宇慈善基金會提供／盧金足台中傳真）

永信社會福利基金會董事長李芳裕（左）頒感謝狀給富宇慈善基金會執行長張宇承。（富宇慈善基金會提供／盧金足台中傳真）

老有所養，長照服務再升級！富宇建設、富宇慈善基金會與永信社會福利基金會日前再度合作，打造大甲「珸聆社區長照機構」，25日盛大開幕，提供基本長照服務，主動走入社區，提供失智症的長者「生活自立支援」、「社區參與」的社區照顧模式，緩解長照家庭照護壓力。

「珸聆社區長照機構」位於大甲幼獅工業區內，屬大甲市區，鄰台中市消防局第五大隊及華龍國小，由衛福部提撥前瞻計畫補助款，永信社會福利基金會、富宇建設及富宇慈善基金會共同捐贈，其中富宇建設與富宇慈善基金會共捐贈380萬元，用於室內裝修、硬體設備採購及購置多機能交通車，提升「珸聆社區長照機構」服務品質及量能。

台中市社會局副局長陳坤皇說，根據最近一次的統計，台中市老年人口超過40萬人，其中大甲區佔15.76％，明顯高出其他區域，健康的長輩佔多數，但仍有15％的長輩需要社會資源妥善照顧，也是長照的服務重點，在大家的努力下，才能扛起這個照顧工作。

永信社會福利基金會董事長李芳裕說，永信在台中海線累積20年的長照創新，還有清水區「心佳社區長照機構」的優質照顧經驗，落實「將心比心、以人為本」的照護理念，讓每位長者的臉上都掛滿笑容，雖然是認知障礙，也不必為身旁的人放棄自己的樂趣與尊嚴。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，海線地區失智症照護據點供不應求，富宇在海線深耕20年，追求共好，以永續的態度，長期且持續地關懷社會公益，珍惜每個服務的機會，期盼透過集團的資源挹注，為長者們提供更妥善、更安全的環境，發揮善的影響力，一起守護「家」的美好。

「珸聆社區長照機構」今日正式啟用後，共兩層樓的空間，最多同時容納30名長者，主要提供小規模多機能服務，強調多元、彈性的個別化照顧，包含失智長者日間照護、居家服務、臨時住宿(照顧旅館)、社區晚餐、就醫接送、到宅沐浴等服務，並在永信專業服務團隊進駐下，以融入社區的角度，規畫市集、紅繩訓練、園藝輔療、口腔機能訓練、手沖咖啡、手工糕點製作等活動，主動走入社區。

富宇與永信攜手打造的「珸聆社區長照機構」，是台中第五座小規模多機能照顧中心，以關懷長者需求、強調讓長者能夠選擇生活方式、發揮生活角色，避免讓長者失去自主性，申請者須接受照護員的居家了解及前置性評估，照護員與照顧中心串聯後將依長者的生活模式、心理需求和喜好，擬訂合適的服務項目或個別照護計畫。