自家大門口被別人的車堵住，大概任誰都會超不爽，一名網友表示，一輛陌生的轎車停在他家一樓，打電話連絡不到車主，報警後警察則說私人土地不能拖吊，原本爆氣的他，沒想到最後結局出乎意料，車主竟然上門致歉，還準備了紅包，神反轉劇情讓眾人意外。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》貼出自家門口被陌生車子堵住的照片，詢問「有人認識車主嗎？」原PO不滿指出，這輛車停到他家一樓裡面來，電話也不接，他已經報警了，但警察來看過後說，私人土地不能拖吊，因次他想詢問能不能提告？

不過沒想到後來劇情神反轉，原PO又更新貼文表示，車子已經開走，但他沒看到車主，意外的是，有一位大哥來按電鈴說要致歉，並準備了小小心意，原PO在窗口跟他說不用，但他則說要放在信箱，原PO說他實在不想收，又擔心這位大哥不肯走，因此就跟他說好，結果後來才發現信箱中竟然是一個紅包，他最後決定把裡面的1600元全數捐給了家扶基金會，並PO出捐款收據。

網友PO出車主在他家信箱留下的紅包。(圖/截自臉書爆廢公社)

網友PO出家扶基金會的捐款收據。(圖/截自臉書爆廢公社)

貼文曝光後讓眾人意外，瞬間吸引五千多人按讚留言，網友紛紛回應「哇！歡迎來停我家」、「這車主…過程不好，但結局我給讚」、「溫暖的結局」、「嗯⋯停個車一千六。真大哥」、「這真的很難得」、「美麗的結局，很棒！」，不少網友都認為，車主應該是覺得不好意思，所以給紅包致歉，雖然有錯在先，但後續處理很有誠意，並讚賞原PO捐款的行為也很好，雙方人品都不錯，恭喜和平落幕。