王男與「美國女軍官」網路談戀愛欲匯款，成功派出所員警及合作金庫行員聯合阻詐，終讓王男相信自己遇到愛情騙子。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

美國女軍官，用簡體中文與67歲王姓男子談戀愛，還說要嫁給他，王男被迷得暈頭轉向，到大里區合作金庫要匯5000美金給她，行員覺得有異，通報中市警局霧峰分局成功派出所員警，雙方苦口婆心，合力阻詐，終讓王難改變心意，相信自己遇到愛情騙子。

霧峰分局成功派出所，日前接獲合作金庫報案，指出有位男子，一邊操作匯款一邊手持電話與對方通話，覺得有異樣，員警到場聽將見男子與對方女子對話，語氣曖昧，未免男子因而受騙，請男子先掛了電話。

67歲的王男表示，他於網路上認識一位自稱美國軍官阿琳娜的女子，兩人透過Line通話，情愫漸生；不過警方發現該美國軍方卻是用簡體中文與王男對話，該女每天噓寒問暖，甜言蜜語稱呼對方親愛的，還直接向王男說「親愛的，我想嫁給你」

王男被愛情沖昏頭，相信自己遇到真愛，該「美國女軍官」趁王男被迷得暈頭轉向時，開始向他借錢，起初要王男匯款美金20萬，但王男表示實在拿不出這麼多錢，該女才降為美金5000元，要王男匯來應急，王男於是到合作金庫大里分行匯款時，行員發現該匯款國外帳戶怪怪的，加上王男與該女一邊操作匯款一邊與對方通話內容有異，於是通道警方。

警方到場，與行員百般勸說，但王男仍是執迷不悟，一直不相信自己遇到了「愛情騙子」還好經過警方多方面的舉案例說明，王男低頭沈思，漸漸才想通，打消了匯款計畫，成功阻止這次的愛情詐騙案。