海柏教授1975年來台，46年來對台灣學子的英文學習貢獻良多。（陳世宗攝）

海柏教授熱愛中華文化，將台灣當作第二故鄉，全心全意投入孩童的英語培育。（靜宜大學提供）

海柏教授為全球華人編著「英文基本文法書」，也配合政府推動國小英語教育積極編寫易懂易學、寓教於樂的英文童話書籍。 （靜宜大學提供）

靜宜校方特別在海柏教授78歲生日當天，舉行感恩典禮，謝謝她多年來在靜宜教學、研究及服務的付出，表彰在英語教育領域的傑出貢獻！（靜宜大學提供）

靜宜大學美籍英文系教授海柏46年來，致力於提升學子英語能力，不僅替全球華人編著「英文基本文法書」，編寫易懂易學英文童話書籍，曾榮獲第二屆史懷哲教師獎、行政院一等服務獎章等，獲內政部「歸化國籍高級專業人才」審核通過，成為台中首位非神職身分殊勳取得台灣國籍的國民，市府民政局25日在她78歲生日特前往祝賀並進行授證。

海柏擁有美國喬治亞大學語言研究所碩士、美伊利諾大學英國文學碩士及印第安納大學民俗學博士；專長為英美文學、民間文學、英詩、青少年文學、英語教學及美國原住民文學等。

海柏在印第安納大學攻讀博士時也學習中文，期間透過朋友介紹來到台灣淡江大學，成為她來到台灣的第一份教職。她在淡江時期非常著迷於野台戲，並與專業老師和田野調查團隊合作完成一篇關於台灣歌仔戲的論文。

靜宜大學從台中市搬到沙鹿區的那一年，也是海柏到靜宜教學的第一年。她熱愛中華文化，將台灣當作第二故鄉，全心全意投入孩童的英語培育；不僅為全球華人編著「英文基本文法書」，也配合政府推動國小英語教育積極編寫易懂易學、寓教於樂的英文童話書籍。

海柏感謝許洪坤神父的研究指導、靜宜大學蔡瑛雲修女、白美倫修女、傅雅蘭修女，與已故韋立仁修女的悉心照顧，讓她在沙鹿與靜宜大學有穩定的工作與生活；並要感謝跟她共同研究、推展兒童文學的已故靜宜大學教授趙天儀。

海柏說，1975年以來，她看到台灣很多的變化，讓這塊土地有更美好的生活，怎麼會有人想要遠離這處充滿驚喜、美麗且仁慈的台灣呢？能成為中華民國公民是很大的榮幸！她除回美國完成博士學位那幾年外，一直在台灣這塊土地上生活與學習早有歸屬感；她感謝大家的協助，讓她能長時間為台灣這塊土地教育奉獻心力。

海柏老師人生最菁華的歲月幾乎都奉獻給靜宜大學！校長唐傳義說，海柏老師1988年開始在靜宜服務2013年退休，期間經歷外國語文研究所所長、英文系主任、外語學院院長，目前還擔任英文系兼任教授。校方也特別在海柏老師78歲生日當天，舉行感恩典禮，感謝海柏老師多年來在靜宜教學、研究及服務的付出，表彰在英語教育領域的傑出貢獻！

認識海柏老師超過28年靜宜英文系主任吳蕚洲指出，海柏老師培育許多優秀的台灣青年學子赴美加澳工作，但她卻將自己留在台灣、留給靜宜值得敬佩！海柏老師帶給學界、學生最重要的知識養分；也在語言學、英美文學、民俗學、翻譯學、印地安文學、歌仔戲等領域有深入的研究，堪稱是位多才多藝的跨領域學者。