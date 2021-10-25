坐落於金湖鎮埕下村，離島首座的金門縣野生動物救傷站今天揭牌。（金門縣府提供）

金門是台灣地區唯一有歐亞水獺出沒的地方，近年經常發生「路殺」憾事。縣府在道路旁設置告示牌，提醒駕駛多加小心。（李金生攝）

離島首座的金門縣野生動物救傷站今天揭牌，縣長楊鎮浯期待在尊重生命、善待動物的目標下，未來居住在這座海島的大自然朋友可以獲得更完善的照護，一起分享大地的美好和和諧。

楊鎮浯縣長指出，金門早期實施戰地務，海岸和田野高度軍管，卻也相對讓動植物在減少人為干擾下，獲得更好的保護，提供包括國內僅存的歐亞水獺、金龜及許多珍稀野生動物1個良好的棲地，呈現豐富多樣的生態資源，他上任後即以推動成立野生動植物保育平台為目標。

楊鎮浯以日前1隻水獺遭路殺，引起鄉親關注的憾事指出，如何降低野生動物的死亡率，一直是縣府努力的目標，近年除委託專業團隊調查監測，針對全島水獺出沒熱點，藉由林務局〈國土生態保育綠色網絡〉相關計畫，包括加強設置水獺友善階梯、導引網、告示牌等設施，以及強化遊蕩犬貓捕捉作業，並與在地社區合作共同巡守，降低水獺的生存威脅，但相關保育作為仍須鄉親共同努力。

縣府建設處也說明，這座野生動物救傷站坐落於金湖鎮埕下，透過廢棄營區活化利用與生態保育理念結合，打造離島地區第1座的野生動物救傷站，其內建置診療區、食物調配區、照護區、鳥類練飛區及辦公區，可滿足各類陸域野生動物救傷之需求。

縣府統計，近年在農委會的經費支持和金管處、鄉鎮公所的攜手努力，委託專業的〈金門縣野生動物救於暨保育協會〉執行救傷工作下，每年收治約300-400隻野生動物，包含鳥類、爬蟲類等，其中80％的動物救治後都能成功野放。

縣府表示，民眾若發現有救傷需要的野生動物，除可通報縣府1999及建設處農林科082-321254，也可撥打至野生動物救傷站082-333587，或於上班時間逕送野生動物救傷站（金湖鎮南雄30號）處理。