日月潭自行車道，曾被評選為全球10大最美單車道，今年「日月潭Come Bikeday自行車嘉年華」，將於11月13日登場，日月潭國家風景區管理處邀請各界喜愛自行車的好朋友，到日月潭向山遊客中心一齊同樂。

日月潭風管處副處長廖錫標表示，今年活動主題為「自慢日月潭，騎心齊力」，設計兼具知識、思考與體驗的自行車遊程體驗活動，希望新冠肺炎疫情管制，日漸解封之際，能夠帶動日月潭的觀光熱潮。

今年有別於往年，日管處特別精心規畫系列活動，內容除主題日當天的園遊會、單車領騎、環潭線上騎乘體驗暨互動直播、兒童滑步車賽道外，為配合防疫政策及因應疫情的變化，增加「自行車遊程體驗」及「自探索」2項體驗活動，活動時間自10月30日至11月20日止。

「自行車遊程體驗」是由完成領騎培訓的專業導覽人員，帶領喜愛自行車遊程的朋友，深度體驗環潭自行車道、埔里鎮自行車道、魚池鄉東光社區導覽與南投市中興新村等4條遊程路線；「自探索」則是有趣又具挑戰的自行解謎遊程，車友可以透過參與「玩騎埔里祕境」、「省府單車騎遇記」，深入的體驗日月潭觀光圈的獨特魅力。

參與「2021日月潭Come Bikeday自行車嘉年華」可以分別獲得物超所值的禮品，包括「314水壼」、棒球帽、運動毛巾、高彈性透氣布、兒童滑步車完賽證書等，日管處歡迎愛好自行車旅遊的民眾，一起參與全新規畫設計的「日月潭自行車嘉年華」。