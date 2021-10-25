中美兄弟製藥自1936年創業以來，拋磚引玉支持公益至今八十餘年來從未間斷，默默耕耘守護多年下，於今年獲得雙殊榮！不僅董事長林本源先生獲選為2021年年度「華人公益大使」彰顯其對台灣社會的個人奉獻。此外，中美製藥過去85年來秉持著穩健踏實的誠信經營方式，以及數十載來持續回饋鄉里的公益行動，榮獲此次華人公益節「誠信品牌金傳獎」可說是實至名歸，林本源先生表示「落實企業社會責任的心不會間斷，未來中美製藥也將持續堅持守護醫護及弱勢行動」。

前副總統吳敦義頒發誠信品牌獎給中美醫藥集團副總林命權。(戴志揚翻攝)

「華人公益節」是由中華工商經貿科技發展協會推動台灣企業社會責任的企業獎項，今年邁入第四年。除邀請社福機構、公益單位參展並舉辦慈善茶會及公益義賣，獎項從公司治理、企業誠信、社會參與、環境保護等四大面向來探討企業如何從利他精神出發，創造社會價值。

中美醫藥集團榮獲華人誠信品牌獎。(戴志揚翻攝)

中美製藥投入公益活動範圍含括：偏鄉教育、健康知識分享、緊急急難救助、弱勢族群照顧、國際賑災等，如2020年全球受新冠病毒疫情影響甚大，中美製藥積極支持政府的防疫工作，捐贈一萬五千多份物資以及保健產品予各縣市政府做為民眾居家防疫用，為民眾帶來貼心照護。

中美醫藥集團品牌總監林宜琳代理父親林本源授勳華人公益大使。(戴志揚翻攝)

不僅如此，台灣疫情爆發期間協助人安基金會於近期政府弱勢疫苗抗疫計畫中，捐贈施打疫苗後可減輕不適的物資，讓政府同時兼顧防疫並協助弱勢施打疫苗；再加上馬偕醫院、國泰醫院、臺北醫院、雙北醫院等，感念一線醫護人員抗疫辛勞的餐盒捐贈，廣獲各界公益團體的肯定，許多活動更是深獲好評與迴響。

中美製藥除了不遺餘力落實社會責任外，更於2015年成立滄洲文教基金會，致力於幫助弱勢家庭與教育發展。自成立以來，積極鼓勵栽培中美會員藥局們的後代，每年頒發獎學金給考上藥師執照的年輕藥師，包含藥師的二代甚至是三代，期許能與企業的夥伴們共存共榮，以與夥伴攜手共進為最高目標。

近年有感於網路環境在癌症衛教資訊的錯誤混淆充斥，基金會利用其企業的力量，成立「癌知識」網站，以專家澄清迷思，傳遞正確癌症知識、科普醫療知識，傳遞全方面的正確癌症衛教資訊，期盼逐年的累積下，成為醫療知識傳播的正向力量。

不僅如此，自2020年9月起，基金會更積極培育生化暨分子生物研究精英人才。在國立陽明交通大學成立「精英人才培育獎學金」，家族第四代林命權博士親自回母校，於每年開學前頒發碩士研究生獎學金，期盼在學學子用心向學，持續落實台灣醫藥研究人才培育。

中美醫藥集團副總林命權表示，「85年來，中美製藥將公益與回饋鄉里內化為企業經營的一部份，堅信永續經營的企業必須建立在良善的力量與不忘本的初衷上」，展望未來、邁向百年企業的道路上，中美製藥更堅信用企業的力量，為社會帶來更多良善的影響力。