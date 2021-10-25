台北市第一線貼身照顧運動員的運動防護團隊，在這次新北全運會功不可沒。(台北市立大學提供)

甫剛結束的110年新北全國運動會，台北市代表隊在最後一天強拉尾盤豪奪6金超越地主新北市，以84金74銀73銅共計231面獎牌，締造總統獎3連霸佳績！除了教練和選手的辛苦努力之外，台北市代表隊的運動科學和運動防護團隊功不可沒。

泳池畔北市男女隊不僅同時斬斷高雄連霸，女子隊甚至打破全國紀錄，自由車賽事杜志濠一人豪奪4金成為最大贏家。游泳與田徑同為賽會金庫也一直是兵家必爭之地，頂尖選手往往有兼項與連日出賽之賽程，如何在高強度的賽事之間協助選手快速消除疲勞，是教練與運動科學人員最為關心的議題。

以往在比賽會場常可見到各縣市設置水療桶供選手賽後浸泡恢復使用，水療單次時間需要耗費 10-15分鐘、選手在浸泡時還要忍受冰水的刺痛感。台北市政府體育局從108年引進超低溫冷凍艙 (cryo-chamber)，透過液態氮營造超低溫環境 (-110度 ~ -180 度)，讓選手體表微血管在低溫刺激下產生強力收縮，促使血液循環回流至中樞時，可以提升新陳代謝、減緩肌肉痠痛感與發炎，有助於選手在賽後的疲勞快速消除。

北市體育局委託台北市立大學執行的「競技運動訓練暨科學中心」在今年全運會期間共協助台北市選手294人次提供超低溫冷凍疲勞恢復，包含連霸成功之游泳好手洪潔瑜、劉姵吟，以及斬斷高雄連霸且突破全國紀錄的女子400公尺自由式接力隊（劉姵吟、何亞璇、楊宇晴、黃渼茜）、破大會紀錄的男子400公尺自由式接力代表隊等；擊敗台中霸權同時打破大會紀錄的男子團隊追逐賽自由車手杜志濠、虞子諒、彭源堂、李東霖等，以及甫從國外回台隔離出關後隨即上場的網球職業好手：曾俊欣、吳東霖、許絜瑜等都是超低溫冷凍使用愛好者。

台北市隊在這次全運會落實應用型運動科學輔助，藉由科學化疲勞恢復監控的祕密武器，在緊密的賽事中協助選手維持最高運動表現水準，成功締造3連霸佳績。