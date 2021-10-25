央行公布9月金融情勢，代表散戶資金的證券劃撥存款餘額，連續11個月創新高，不受台股9月台股成交量縮且指數震盪大跌555點因素影響，但融資餘額再較上月減少20億元，反應當沖活動降溫。

9月證券劃撥存款餘額達3.1648兆元，月增395億元。至於股市融資餘額則較8月下滑20億元，略減到3342億元。

央行經研處副處長蔡惠美表示，9月的台股指數月平均比8月上漲150點，證券劃撥在9月持續創高；但從月底數來看，9月底台股指數比8月底重挫555點，7月當沖創高，但8月和9月當沖金額下滑，而融資餘額是月底數，因此，可能受外資在9月下旬賣超台股有關。外資在9月整體雖買超台股57億元，但下半月受到恆大事件及美國政府債務難解等因素衝擊，外資賣超量擴大。

央行統計，9月台股自然人持股比為64.4%，較上月下滑3.9%，而僑外法人持股27.1%，本國法人約8.6%。