隨疫情趨緩，大家都可以感受到消費力道回來。經濟部今天發布的9月份零售業與餐飲業統計也證實這點。前者營業額年增1.3％，比預估微幅衰退好，後者減幅11.2％，雖是「連5黑」，卻比6月跌近4成大為舒緩。展望10月份表現，在五倍券上路、商場與餐飲加碼促銷下，經濟部預估兩者業績將更回升。

在疫情穩定及中秋連假人潮回流下，9月零售業營業額合計3254億元，比上年同月高出1.3％。其中綜合商品零售部分仍減1.2％，主要是百貨公司業績仍比去年同月少12.4％，其他超市、量販店繼續維持成長。

負成長的還有食品飲料及菸草、布匹及服飾品、家用器具用品業，各減9.2％、8.1％、7.4％。不過資通訊及家電設備因iPhone等新手機上市，年增11.9％。

值得注意的是，第3季零售業網路銷售額為1058億元，年增28.2％，對比全體零售業年減4.3％，冷熱明顯。其占整體零售業營業額比重也升至11.1％，比去年第三季高2.8個百分點，為疫情下受惠通路。

餐飲業隨著疫情趨緩，顧客逐漸回流，9月餐飲業營業額573億元，年減11.2％，雖然是5月三級警戒以來「連5黑」，減幅卻明顯呈現逐月縮小態勢。9月以餐館業減少12.8％最多，外燴團膳業、飲料業年減幅都個位數。

對餐館業尚未完全恢復元氣，經濟部解釋，主因商務與宴會活動尚未全部回流，加以上去年有三倍券挹注，比較基期較高，但減幅已逐漸收斂；飲料店業則是因咖啡廳業者內用座位降載，外燴及團膳承包業有國內外航班載客人次仍低，辦桌外燴需求減少因素。

展望10月份，振興五倍券已於10月8日上路加持，經濟部看好各大商場及餐飲業者加碼擴大促銷，加以年底消費旺季備貨需求，零售與餐飲業績都可望持續增長。