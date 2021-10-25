前民進黨主席施明德妻子陳嘉君指控到國家檔案局查看資料處處受限，她今天在臉書表示，2012年9月11日在立法院舉行的政治檔案法的公聽會。當天促轉會代理主委葉虹靈也有出席。民進黨草率通過政治檔案法時，就已經種下今天轉型正義的惡果。唯有國家檔案全面開放，才能對得起受難的全體。

陳嘉君指出，立法院舉行政治檔案法公聽會的影片2016年就已經公開在網路上，政治檔案法說是為了保護受害者的隱私，這足以暴露提案者與支持者對那個時代的無知。

她說，在那個時代受害者與加害者經常不是一刀切的。常常受害者會變成加害者，加害者也會轉變成受害者，而這正是其恐怖之處。在政治犯施明正的小說《喝尿者》和施明德即將出版的回憶錄《死囚》都指名道姓地說出了這樣的事實。

她反問，那麼誰是該受害者？誰是線民？到底誰是誰？受害者後來成了線民怎麼辦？（比如很多出獄政治犯）；加害者又變成受害者怎麼辦？（比如陳儀、軍法局長包啟黃）；線民變成民主時代的重要人物又如何？（比如華勒沙、謝長廷、馬英九）

還有的政治犯靠出賣同志爭取活路，同時是受害者又是加害者怎麼辦？（比如王幸男）；以為是同案的好友，結果是檢舉人怎麼辦？（比如韓若春的同案周祖榮）

她說，這是她作為歷史研究者真實的疑惑。所以事到如今，她知道唯有國家檔案全面開放，才能對得起受難的全體，也才能讓人在歷史裡獲得真相與救贖。檔案不公開，政治不會清明，壞人很容易隱藏過去的身份，好人被誣陷時也無從為自己辯駁，社會永遠是猜忌的、分裂的。言論凋零，謊言當道。