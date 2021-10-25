基隆捷運炮火不斷！基隆市長林右昌酸台北市長柯文哲是多想選「大台北市長」，柯25日在記者會上狂轟民進黨在基捷議題就是騙票，要求出來道歉，會後更大酸「是林右昌想選大台北市長想得要死！」柯更直言，當初終點站設在南港展覽館，他問政委張景森、時任交通部長賀陳旦，甚至問時任行政院長林全，都沒人敢承認，他後來就被民進黨K，於是「分手」。

針對林右昌炮火隆隆，柯文哲會後直說，是林右昌自己想選大台北市長想得要死，強調「想選大台北市長是林右昌，不是柯文哲！」

柯文哲還說，林右昌稱因北市的關係導致費用增加，但實則是當初終點站設在南港展覽館，根本不切實際，他主張應設於有高鐵、公車轉運站且作為東區門戶計畫核心的南港站，他當時就問張景森、賀陳旦是誰做的決策？結果他們倆都說不是他們。

柯說，他後來還找林全問，說到底是誰做的決策？結果林全也沒說什麼，但他就因問到林全，導致之後民進黨K他，他就跟民進黨「分手」了。