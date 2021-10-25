雲林縣政府以「地盡其利、推動綠能」為主軸，配合中央政策推動綠能產業，25日雲林縣長張麗善於縣政府宣布啟動「外傘頂洲離岸風機設置開發」申請，希望廣邀能源業者到外傘頂洲設置綠電裝置，藉此讓「沙洲變綠洲」，達成外傘頂洲開發、固沙與綠能發展目標。

外傘頂洲原本位於雲林縣口湖鄉外海，這幾年因受波浪、沿岸流及東北季風影響，平均每年往西南方向漂移60至70公尺，被稱為「移動的國土」。雲林縣政府為活化外傘頂洲啟動此計畫，供能源業者依「離岸風力發電區塊開發場址規畫申請作業要點」提出申請。

張麗善表示，離岸風力發電技術日新月異，目前已能將風機基樁打進岩盤，若應用於外傘頂洲會有很好的固沙效果，日後再增加水、電設施，便可達到「沙洲變綠洲」目標，進而發展觀光休閒，可說是一舉數得，縣府已設置聯合單一窗口協助業者申請。

張麗善說明，目前國際趨勢已經逐漸朝向企業100％使用綠電，全球大企業包含google、蘋果、臉書、可口可樂、NIKE等，都陸續加入RE100這個綠能供應鏈，此供應鏈要求大企業的下游廠商也必須全部使用綠電，所以台灣企業若要國際化，就必須100％使用綠電。

縣建設處處長李俊興指出，台灣海峽已設置許多離岸風場，在全球的占比非常高，這幾年陸續有國際集團在台灣設置離岸風場，外傘頂洲產權單一且沒有住民，開發相對單純，已有能源公司進行評估中。