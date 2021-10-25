東港迎王期間限定出陣的五毒大神，吸引信徒爭相下跪祭拜、藉以改運。（林和生攝）

五毒大神可愛模樣，每每出陣總是人氣陣頭之一。（林和生攝）

一連8天的東港迎王平安祭典，25日遶境東港鎮內，各陣頭、家將無不使出渾身解數，而隊伍中由學童組成的「五毒大神」最為吸睛，不少信徒爭相下跪祭拜，神將從頭上穿過，藉以消災解危，廟方透露，今年將申請文資保存，期待文化能夠傳承。

東港共和堂主委張瑞興表示，此科五毒大神組成年輕最輕僅幼稚園中班，最大則是國中一年級，跟其他成年陣頭相比，體型顯得嬌小可愛，遶境期間，沿路信徒熱烈歡迎這群娃娃家將，也吸引攝影愛好者搶拍。

地方文史工作者指出，五毒大神相傳是5個孩子發現蟾蜍、蜈蚣、壁虎、毒蛇及蜘蛛，5種妖怪在村內5口井內下毒，通知大人卻沒人相信，5人投井以身試毒喪命，中毒後遺體分別呈赤、青、黃、黑、白5色，拯救村莊舉動感動上天，由玉皇大帝欽點為五毒大神。

張瑞興說，共和堂供奉主神邢府千歲，1934年成立五毒神將團，成員由5名主神、2名武差及1名文差共8人組成，打臉後武差手握刑具、文差手持令旗，主神則是握著寶珠與葫蘆，為地方驅逐瘟疫與邪穢。

過去擔任神將屬無上榮耀，無奈近年來受到少子化影響，神將成員越來越難招聘，團隊教練張瑞彬說，今年特地上網招募，找來10人，其中2人臨陣退出，正巧湊齊8人；由於孩子個性大不相同，遶境期間偶爾會因疲累而鬧脾氣，只能好言相勸，所幸都能順利走完全程。

五毒大神僅迎王期間出陣，屬於科年限定，因此每每出現總會吸引信徒爭相膜拜，張瑞彬說，為傳承地方文化，今年特地申請無形文化資產認定，盼能順利通過，留下難得傳統藝陣。