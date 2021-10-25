花旗銀行正洽談出售消金業務，但接連傳出勞資糾紛引發關注。花旗董事長莫兆鴻今天打破沉默，發內部信向員工說明，不會阻擋員工循一般管道謀職，並將員工回覆「交易獎金」的截止日延長至11月底。

花旗銀行出售消金業務，上週傳出和潛在買家簽訂3年內不得直接或間接招募、僱用花旗銀行員工；花旗的工會也向金管會陳清，公司18日寄送一封關於「交易獎金確認同意書」的郵件，為鼓勵員工繼續支援公司業務、確保交易順利的獎金，但領取條件是須先簽署棄權同意書。

這份同意書內容包括同意對花旗集團所有請求權概括性拋棄、應履行保密及禁止負評義務、行為不得損及花旗利益等，並規定員工10日內回覆同意與否，否則視同放棄。

花旗銀行工會對這份同意書提出質疑說，不應讓員工在資訊不對稱情況，且有時間壓力狀態下做決定。

對相關質疑，花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻（Paulus Mok）今天發出一封700多字的內部信給員工，主旨為「給同仁的一封信: 我們會持續聆聽同仁的心聲」。

在信中，莫兆鴻談到花旗出售消金業務進展表示，看到許多信譽良好的買家展現強烈興趣；且在與潛在買家進行溝通的過程中，已進行上百場的管理團隊簡報，回應了上千個問題，會盡最大努力爭取對同仁及客戶最好的結果。

至於外界質疑所謂的禁止招攬條款，莫兆鴻說，這在併購交易的保密協議（NDA）裡是相當常見的條款，用意在確保買方，不會不當使用在交易過程中取得的賣方機密資料。

所以，莫兆鴻指出，只要買家並未取得並在招募過程中利用相關的機密資訊挖角，或是員工經過一般管道（如徵才廣告）謀職，「絕對不會阻擋任何花旗同仁至潛在買家或其他公司任職」。

關於「交易案件獎金」，莫兆鴻在信中表示，從4月以來，一直很努力為同仁爭取這個額外保障，8月開始也與大家進行口頭溝通，過去一週已陸續寄出「交易案件獎金」信件，最後一批也會在近日完成。

莫兆鴻說，公司將會把「交易案件獎金」的適用範圍擴充到所有的消金同仁作為額外保障，也決定將信件的回覆時間延長至11月30日，讓員工有更充裕的時間了解自己的權益。