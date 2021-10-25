國民黨主席朱立倫今天抨擊蔡英文總統國慶談話，民進黨發言人周江杰表示，蔡英文總統的「四個堅持」，符合目前台灣主流民意。他反控朱立倫「四個沒有」，並奉勸朱立倫不要罔顧現實，曲解蔡總統談話。若國民黨真心要捍衛中華民國，請先站在台灣人立場，譴責中共各種文攻武嚇，並且支持國防預算。

周江杰指出，朱立倫口口聲聲說要捍衛中華民國，提出「四個捍衛」，事實上卻是「四個沒有」。包括給中國的回信「沒有中華民國」；對於習近平說要和平統一，國民黨「沒有反對」；共機不斷闖我防空識別區，國民黨黃復興黨部主委說「不算擾台」；國際活動、賽事遇到中國打壓「沒有聲援」，反指責被欺壓者的不是。

他說，每到選舉或是特定節慶時，台灣人就會看到國民黨嘴說捍衛中華民國，手舉中華民國國旗，但只要遇到中國，國民黨就會自動把中華民國變不見，國民黨把「中華民國」當做免洗筷和選舉圖騰的舉止，可說是屢見不鮮。

周江杰表示，蔡英文總統國慶演說中的「四個堅持」主張，充分展現捍衛國家主權與民主自由的堅定態度，符合當前台灣的主流民意與現狀，相反地，國民黨一再地呼應中共的兩岸觀點，貶低台灣的國家主權，這才是嚴重違反中華民國憲法主權在民的精神。呼籲朱立倫勇敢對中共宣示，中華民國和中華人民共和國本互不隸屬，不要妄想用武力侵犯台灣。