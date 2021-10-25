美國半導體巨頭英特爾第三季財報公布，按非通用會計準則（non-GAAP）揭露會計年度第三季度合併營收為181億美元、年增5％，略低於市場預期；每股盈餘（EPS）：1.71美元、優於市場預期；毛利率：57.8％、略優於去年同期56.5％。英特爾執行長基辛格 (Pat Gelsinger)在電話會議指出，由於北京當局對於科技業實施監管，導致第四季資料中心成長將更為溫和，預計到明年第二季成長性都會受到影響。

英特爾財報揭露，營收最大貢獻事業客戶運算事業部門（CCG），下滑至97億美元、減少2%，主要是PC晶片短缺，導致筆電銷售下滑，資料中心事業部門（DCG）65億美元、年增長10％，但低於分析師預期的66.6億美元。至於第四季財測，營收將達183億美元，EPS調整將來到0.9美元，毛利率預估降至53.5％，全年平均來到57%，主要是受到一系列轉型政策，所帶來的龐大資本支出影響。

基辛格還表示，資料中心業務的確面對北京當局監管問題，還包括乙太網路控制器、電源設備短缺影響，導致今年第四季資料中心需求達不到公司預期水準，但是仍維持強勁表現。基辛格指出，目前大陸雲端業者因為監管問題，調整產品組合，這些業者預計要花費1至2季時間才能完成調整，最終市場將恢復正常供需。

基辛格強調，公司非常看好資料中心明年成長性，Alder Lake已經在第三季出貨，預計下周正式亮相，預計Ice Lake 第四季將出貨超過百萬台，新一代伺服器處理器Sapphire Rapids預計明年第一季投產、第二季量產，時程未改變。