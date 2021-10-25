新北市永和警分局於今（25）日下午14時起，分別到中正橋、新生、秀朗等派出所駐地辦理新任所長布達儀式。（永和警分局提供）

新北市永和警分局於今（25）日下午14時起，分別到中正橋、新生、秀朗等派出所駐地辦理新任所長布達儀式。（永和警分局提供）

新北市永和警分局於今（25）日下午14時起，分別到中正橋、新生、秀朗等派出所駐地辦理新任所長布達儀式。（永和警分局提供）

新北市永和警分局於今（25）日下午14時起，分別到中正橋、新生、秀朗等派出所駐地辦理新任所長布達儀式，由分局長陳保安親自主持，儀式過程簡單隆重。

原中正橋所長林建中調派汐止分局汐止所長，遺缺由新生所長莊振華調任，新生所長遺缺由新店分局交通分隊長曾鐘錡調任，原秀朗所長陳軒竣外調嘉義市警局服務，遺缺由分局督察組巡官黃柏銘調任。

陳保安在儀式中對卸任所長表達感謝，希望到其他工作崗位後，不忘永和分局這個大家族，並勉勵新任所長秉持阿仁局長「無縫接軌，治安不打烊」、「人民最大，基層優先」的理念，在肅槍、緝毒、打詐工作上持續精進，特別是針對打擊黑道幫派不法分子及所轄超商、金融機構及時攔阻車手提領等是項重點工作加強防制，以展現維護治安、保護市民決心，也對各民意代表、警友、義警、民防、志工、里長及地方仕紳等五力團體熱烈與會支持表達最高敬意。

永和警分局表示，新任中正橋所長莊振華歷任同分局新生、秀朗所長、樹林分局彭厝所長、原中和一分局交通分隊長等職務，相信其過去豐富經驗，能繼續為永和治安貢獻心力。

另新任新生所長曾鐘錡曾任新店分局交通分隊長、金山分局野柳派出所長等職務，期能迅速熟悉轄區狀況，全心投入轄內治安工作。

新任秀朗所長黃柏銘係應市警局「自產自用」政策，自行培養優先派補同分局服務，黃所長歷任基隆市警局第四分局偵查隊長、刑大組長、第二分局偵查隊副隊長，刑事工作經驗豐富，定能為永和警政工作推展注入新氣象，大展長才服務轄區鄉親。