央行公布9月外匯存款餘額達7.1113兆元新台幣，再創歷史新高。

央行經研處副處長蔡惠美表示，出口暢旺和銀行的外幣優惠存款專案等因素，使9月外匯存款餘額再創歷史新高，並首度突破7兆元新台幣。

9月外國人新台幣存款為2699億元，下滑112億元，因股利發放，外國人可能將股利匯出，不過9月外資整體還是淨匯入的。出口商在9月並未有明顯惜售美元的情況。