《金融》首破7兆元 9月外匯存款餘額再創高 17:392021/10/25 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行公布9月外匯存款餘額達7.1113兆元新台幣，再創歷史新高。 央行經研處副處長蔡惠美表示，出口暢旺和銀行的外幣優惠存款專案等因素，使9月外匯存款餘額再創歷史新高，並首度突破7兆元新台幣。 9月外國人新台幣存款為2699億元，下滑112億元，因股利發放，外國人可能將股利匯出，不過9月外資整體還是淨匯入的。出口商在9月並未有明顯惜售美元的情況。 《半導體》聯電27日法說 持續整理 銀行保單占比 估11年新高 #外匯存款 #餘額 #元新台幣 #創歷史新高 #首破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他股》中租Q3獲利寫次高 前三季賺逾1股本 16:142021/10/25 財經 擁雙利多 保健股Q4戰高峰 04:102021/10/25 證券．權證 《半導體》華邦電續攻AI和IoT裝置 Q4業績再拚高 14:152021/10/25 財經 元大期CFD新商品 搶攻美股多空 04:102021/10/25 產業特刊 桃園奪34金 獲司法院長獎 新竹市摘4金 競走破大會 04:102021/10/25 地方新聞 《基金》高收益債券強勢回歸吸金王 上周淨流入創今年第二高 15:402021/10/25 財經 台灣光罩 Q4營收再戰新高 04:102021/10/25 證券．權證 永豐首推綠建築房貸 利率1.31％起 15:062021/10/25 財經 《基金》台灣核心半導體指數調整 迎2022年換機潮 11:252021/10/25 財經 《台北股市》葉獻文：台股基本面樂觀 內外兼具正能量 16:312021/10/25 財經 9月信保融資金額 四個月新低 04:102021/10/25 金融．稅務 財經熱門新聞 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 前一波3大主流股爆致命警訊 散戶還在做多會死更慘 - 財經 「台積電之亂」高雄房價炒瘋了 近期交易卻急凍 背後原因曝光 - 財經 日圓貶15年新低 國人湧換匯潮 - 財經要聞 - 工商時報 台積電選這天交機密給老美 他爆：這家公司完蛋了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。