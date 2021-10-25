台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

年底四大公投將登場，台北市長柯文哲25日在記者會後直言，他很氣民進黨政府整天講幹話、豪洨，即便大部分人公投投反對、議題沒過，還是會被立法，所以公投就是玩假的，總統想幹什麼就幹什麼，那不如直接告訴老百姓「公投是參考用的！」

柯文哲表示，四大公投內容，民進黨沒有一條有處理好，針對公投，即便大部分人反對，還是會被立法，議題沒過，還不是照樣立法，公投玩假的啊，總統想幹什麼就幹什麼，就照幹，真的很奇怪，那還不如告訴老百姓公投是參考用的。

柯文哲說，他只有一個心得，台灣只要正常就好，能跟新加坡一樣就好，2000年時，台灣是贏新加坡的，更是台灣四小龍第一，當時是國民黨一黨專政、貪汙腐敗的時代，卻還贏；但台灣到2002年民主時代，卻輸給南韓、新加坡，現在連四小龍都摸不著，所以他認為一個國家只要別貪汙太嚴重就好。

柯文哲重申並怒轟，他很氣民進黨每天講幹話、講假的，核四也不蓋、三接也不要，那要用愛發電嗎？這政府都講「豪洨」的。