新竹、基隆都拋出「合併升格」議題，彰化縣身為六都之外唯一百萬大縣，縣長王惠美多次公開表態「當仁不讓」。民進黨彰化縣議會黨團25日更公開發起「升格直轄、彰化再興」全縣縣民連署，盼讓建縣將屆滿300周年的彰化縣，早日完成升格改制。

民進黨籍議員們在總召許書維、副總召楊妙月率領下，在黨團辦公室共同宣布發起升格連署活動，黨籍議員尤瑞春、莊陞漢、賴澤民、江熊一楓、李成濟、王國忠都出席表態。

許書維表示，彰化縣統籌分配款在全台敬陪末座，換算每位彰化縣民平均實質上僅分配到8252元，竟然比起雲林縣1萬942元和南投縣1萬3022元都還要低，實在很不公平；目前彰化縣一年預算約500億元，升格後將可加倍到1000億元。

楊妙月説，中央總預算65％集中分配六都，剩下35％才由非六都縣市爭搶，這對彰化縣民來說實在很不公平，這次連署將在全縣設置多個連署站，呼籲縣民踴躍站出來，支持連署。

彰化縣黨部主委邱建富也說，根據《地方制度法》規定，彰化縣人口超過125萬人，是全國唯一不必修法就符合升格的縣市，過去人家都說「一府、二鹿、三艋舺」，台北市、台南市都已相繼升格，鹿港卻遲遲還輪不到，彰化縣是全台古蹟第二多地區，依歷史發展和文化價值而言，也應升格。

議會國民黨團書記長劉書芳則痛批，如果今天彰化縣是民進黨執政，早就已經順利升格了，還需要各方絞盡腦汁去爭取嗎？彰化縣早就已經具備升格第七都的資格，過去十幾年來人口數早就達到門檻，中央卻從未主動協助彰化升格。反觀新竹縣市人口數加總，也僅彰化縣八成、還不到百萬。

劉淑芳強調，彰化縣升格，真正要爭的是實質上的升格，也就是統籌分配款的財政公平，否則升第七都若分配款沒實質增加又有何用，只讓人感覺更辛酸。升格更重要的是公務人員更有保障，職等升格、人事經費到位，才能避免近年來人才一直外流至台中等直轄市政府。

彰化縣政府強調，彰化人口夠、不用修法，若設第七都彰化當仁不讓；升格直轄市及統籌分配款過低二大議題，縣民均有高度共識，呼籲民進黨團幫忙將彰化人的心聲轉達給中央。縣府也公開呼籲內政部，務必正視彰化升格的問題，請財政部提出《財政收支劃分法》修正法案，就不用再勞師動。