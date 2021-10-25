1名外送員日前送餐，徒步走上6樓後，竟發現開門的是1名全裸女性外國人，他事後將此事告知朋友，興奮地說「X，我送外國人，全裸，女的，傻眼」，而友人也笑說「外國人比較開放」，可能是做外送員唯一福利；其他外送員同行紛紛留言「沒圖沒真相」、「這就是為什麼要帶秘錄器或行車紀錄器的原因」。

1名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發表1張對話截圖，對話中他的1名外送員朋友在訊息中對他說「X，我送外國人，全裸，女的，傻眼，住6樓」，朋友笑說真的很扯，他也回應「外國人比較開放」並詢問朋友「重點正嗎？」朋友則回「漂亮，身材很好」；他事後發文笑說「這應該是做外送員唯一福利」。

1名外送員日前送餐，徒步走上6樓後，竟發現開門的是1名全裸女性外國人，他事後將此事告知朋友，興奮地說「X，我送外國人，全裸，女的，傻眼」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

其他網友則留言說，「我只遇到過穿內褲取餐的肥宅」、「這個時候大家都很樂意上樓了」、「我昨天送餐遇到一位沒穿內衣激凸的，我感受很不好」、「我需要位置，我以後就去附近等她的單就好了」、「沒圖沒真相」、「已羨慕」、「這就是為什麼要帶秘錄器或行車紀錄器的原因」、「別人的單都不會讓人失望」。

而另1名外送員則是遇到每次訂單地址寫某學校的「女生宿舍」，但往往下樓取餐的卻是「男生」，讓他百思不得其解；其他網友則留言說，「這時候取餐男翹著蓮花指嬌羞地說：人家也是女生」、「這是大人的事 我們小孩子還是不知道的好」、「說不定是工具人」、「剛運動完，要補充熱量」。