今年宜蘭街頭文化藝術節新增滑板等競賽項目。（李忠一攝）

為展現年輕人熱血澎拜的街頭文化，宜蘭縣長林姿妙上任後首辦「宜蘭街頭文化藝術節」，有潮流美食創意市集等活動，今年新增扯鈴、滑板競賽，宜蘭縣政府祭出15.9萬元總獎金，吸引超過300組好手參賽，10月30、31日藝術節將在五結鄉中興文創園區登場。

宜蘭街頭文化藝術節今年是第2屆，縣府文化局表示，去年舉辦時掀起一股文化新風潮，讓全台街頭藝術愛好者看見宜蘭的新能量，今年活動有全國街舞競賽、街頭塗鴉創作、宜蘭高校學生聯合舞展、群星藝人饒舌演唱會，潮流創意市集等。

全國街舞競賽是藝術節的重頭戲，今年還新增全國扯鈴、滑板競賽，總獎金是15.9萬元，今天（25日）縣府還邀請街舞、扯鈴、滑板等團隊在中興文創園區舉辦示範賽，為本周六、日登場的宜蘭街頭文化藝術節暖場。

林姿妙表示，首屆街頭文化藝術節活動引起熱烈回響，是貼近年輕世代並奠定新的里程碑，為了持續推動青年文化發展並且激發藝術創造力，今年活動規模更勝以往，不但能觀賞各路高手的精湛技巧，還能逛市集享美食，學習有趣的街頭文化知識。

文化局表示，2天的藝術節都有潮流美食創意市集，30日有街頭藝術工作坊、全國扯鈴競賽、全國滑板比賽、宜蘭高校學生聯合舞展、群星藝人饒舌演唱會，31日有全國街舞競賽，活動資訊可參考「宜蘭街頭文化藝術節」粉絲專頁。