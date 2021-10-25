工業電腦大廠研華(2395)董事長劉克振今（25）日表示，研華10多年來的投資併購由被動轉變為主動，迄今效果算是還好。不過，由於產業掌握一些基礎要素，認為未來5年透過企業育成（Corporate Incubation）方式尋求成長，會比採用外部投資併購來得有效。

台灣併購與私募股權協會今日舉辦「2021台灣產業併購與轉型論壇」，其中針對「疫後台灣ICT產業布局戰略」舉辦圓桌論壇，邀請劉克振擔任與談人，探討國內ICT產業如何透過併購投資加速掌握關鍵技術，建構產業生態圈，強化企業戰略優勢的可能性及挑戰。

談及研華歷年來的投資併購歷程，劉克振表示，最初是十幾年前開始進行「受邀併購」，當時還沒什麼併購概念，多數是國外私募基金（PE）旗下子公司找上門兜售。此時期是被動式的受邀併購，併購效果算普通的中等結果，「沒有死得很慘、但也沒好到哪去」。

劉克振指出，後來併購方式逐漸演變，研華4年前成立內部企業投資（Corporate Investment）部門，建立自有團隊主動看案，主要採投資而非併購、約持股20～30％，大部分為小型公司、台灣比例偏多。整體效果也算還好，併購中型公司效果都不錯，小型的則不甚理想。

劉克振表示，方式之所以有所轉變，主要是體認物聯網產業已逐步導向智聯網（AIoT）解決方案發展，本來生產硬體組件、提供給系統公司組成系統的工業電腦，未來一定要慢慢跨入解決方案領域，對此也成立自己的軟體部門。

不過，劉克振坦言，目前跨足經營軟體及解決方案的效果「還不怎麼樣」，就是有團隊、有一點點業績，整體效果還沒出來。不過，他個人認為因為時間還沒到，因此做個4、5年效果還沒顯現算是正常，對此仍努力經營耕耘。

劉克振指出，研華近1、2年又有新招，就是結合國內外的PE或創投（VC）進行投資併購，大部分都是此產業中的專業者，目前在中美各有1家、台灣也有，結合專業投資併購專家。由於PE或VC會主動尋找標的再與公司合作，合作迄今感覺不錯。

不過，劉克振認為，就產業情況而言，企業育成（Corporate Incubation）比起外部投資併購有效，像緯創集團的育成就做得很好，工業電腦產業應該也很適合，主要由於掌握一些基礎要素，對於某些產業的垂直價值，認為未來5年採用育成方式較佳。