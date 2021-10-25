31歲曾姓司機25日傍晚5點駕駛拖板吊車，行經桃園龜山區大坑路往坪頂方向時大量鋼筋瞬間掉落。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

31歲曾姓司機25日傍晚5點駕駛拖板吊車，行經桃園龜山區大坑路往坪頂方向時，疑似在爬坡路段閃車時踩剎車，導致未綁妥的大量鋼筋瞬間掉落，嚇壞所有用路人，所幸後頭車輛保持安全距離，僅有車頭輕微損傷，並無人員傷亡。

龜山警方獲報前往，發現大量鋼筋卡在路上，目視多達15根，立即派遣大坑所和坪頂所警力，在案發前後50公尺處管制人車進入，曾男目前正在操作吊車，將鋼筋吊回拖板車上，呼籲用路人提早改道。

警方除依交通事故處理，也將依道路交通管理處罰條例，載運物品脫落開罰曾男3000至1萬8000元。