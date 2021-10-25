近年交通意外頻傳，但不只是汽機車違規，也可能是行人違規穿越馬路造成，北市議員汪志冰25日質詢，北市2015至2020年取締行人違規案件數總計6萬9000件，每年平均1萬1000件，尤其近2年間攀升近3倍。交通局表示，將針對行人穿越線進行調整，並設置庇護島等措施。

汪志冰發現，以各年度來看，行人違規案件數2015年至2018年平均約7000件，上升至2019年至2020年平均2萬件，跳升近3倍，而行人違規穿越道路案件數前3名路口分別為，福國路福華路口的417件、基隆路羅斯福路口的407件以及忠孝東路敦化南路口的376件，若以每日時段來分析，行人違規高峰時段為中午12時至晚間6時。

汪志冰指出，行人違規穿越道路6年來造成146人受傷4人死亡，前3名分別為民權東路林森北路口的12件、西園路和平西路口的9件及中華路漢口街的8件，她認為交通大隊所取締的案件數，僅僅是冰山一角，畢竟員警執法針對行人違規多以勸導為主，縱使如此警方每年平均仍取締逾1萬件行人違規，未被查獲的黑數想必更多。

她表示，交工處為改善日趨嚴重行人違規現象，結合智慧科技裝置，推動「行人闖紅燈違規告警系統」，以180萬經費於羅斯福路3段244巷路口試辦2個月，經觀察試辦期間，AI系統判定平均1天違規案件數從45.7件下降為22.8件，實施前後違規次數約下降50％，顯見AI系統連動語音警告及LED燈警示確實可改善行人違規現況。

交通局表示，違規件數確實增加，這幾年也針對行人穿越線調整、設置庇護島等措施，今年2月也推動「行人闖紅燈違規告警系統」，利用看板、聲音來提醒違規行人已闖紅燈，未來依照環境調整，明年也會挑適當路口設置系統。