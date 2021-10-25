基隆捷運將於近日確定路線，但台北市長柯文哲不斷砲轟是騙局，與基隆市長林右昌隔空駁火，今天柯再度回嗆，基隆輕軌變捷運是四長會議才冒出的議題，現在路線還沒確定，「不要再講屁話」。對此，林右昌拿出當時四長會議結論文書表示，會議前一天縣市首長都有確認內容，怒批柯「說謊、沒有政治誠信」，當時都已達成共識，不知道為何現在一直鬼打牆。

林右昌表示，基隆捷運推動，台北市、新北市及基隆市大家都有各自的意見，當時由時任交通部長林佳龍出面協調，凝聚大家共識，過程經過交通部幕僚，以及3市所有技術官員，層級甚至到副市長，一同開過數次會議達成共識，最後才舉行四長會議，會議前一天，每位縣市首長都有逐字確認內容，但柯現在卻說當天才知道輕軌變捷運，非常離譜。

林右昌說，四長會議的結論有以下5點，包括基隆捷運計畫系統升級、台北端地下延伸至南港、民生汐止線與基隆捷運整合、基隆端點評估不同方案再持續規畫討論，並納入都市縫合理念；最後一點，則是高鐵延伸宜蘭路線方案。林強調，5項共識清清楚楚、字斟句酌，經每一個市長確認後，才拿到平台會議上討論確認，不曉得柯現在為何一直扯最早的Tram-train構想。

林右昌提及，去年的四長會議結束後，最大轉變是汐東線與基隆捷運整合，讓服務範圍、對象、運量及效益大幅提升，因此達成共識，當時柯也說願意分擔一點經費。林質疑，「柯文哲若事先不知道相關計畫內容，為何會願意出30億？加上柯市長脾氣那麼大，台北市政府的官員誰敢瞞他，沒有經過他同意，怎麼當天會到場開會？」

林右昌表示，今天原本不想再回應，覺得縣市長這樣吵架沒有什麼特別，但柯不能扭曲事實，不能講過的話、做過的事又不願意守承諾，真的沒有政治誠信，不曉得目的是什麼。他強調，基隆捷運不只服務基隆人，而是站在整個大台北都會地區的發展，串接海港與桃園的國際空港，打通台北的任督二脈，現在中央願意支持已經是很大的進步。

至於基隆捷運何時能動工，林右昌回應，現在最重要的是把整個方案想好，去年有很好的共識基礎，現在應該在基礎上繼續往前。至於是不是在自己任內能動工，他坦言，當然會希望能這麼做最好，但不能因個人的政治期待，逼著一定要動工，並認為，要尊重交通部專業，以及鐵道局的規畫，相信只要能動工對台北、基隆、新北及汐止周邊地區民眾都是好事。