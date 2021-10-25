花旗銀行即將出售台灣的消費金融業務，成為立法院財政委員會關注焦點，金管會主委黃天牧重申，審查時會以員工和客戶兩大權益做為審查重點，花旗則在捎早發出給員工的公開信，說明禁止招攬條款在併購交易的保密協議（NDA）裡是相當常見的條款，但絕對不會阻擋任何花旗同仁至潛在買家或其他公司任職。

公開信內容如下：

各位親愛的同仁，

各位寫給我的信我都收到了，非常誠摯地謝謝各位的意見。在此我再次誠懇地與各位溝通，確保你們所有人都能直接聽到我的答案。

我知道同仁們非常關注台灣消金出售的進度，讓我在此跟各位分享，我們看到許多信譽良好的買家展現強烈興趣。在與潛在買家進行溝通的過程中，我們已進行上百場的管理團隊簡報，回應了上千個問題。我們會盡最大的努力，爭取對同仁以及客戶最好的結果！

對於針對所謂的禁止招攬條款的疑問，尤其是否對潛在買家、競標團隊及同仁究竟有無影響，我也在這裡做一個回應。首先，禁止招攬條款在併購交易的保密協議（NDA）裡是相當常見的條款，用意在確保買方不會不當使用在交易過程中取得的賣方機密資料。所以，只要買家並未取得並在招募過程中利用相關的機密資訊挖角，或是員工經過一般管道（如徵才廣告）謀職，我們絕對不會阻擋任何花旗同仁至潛在買家或其他公司任職。對於這一點，我們始終是明確的，我們也將與相關競標買家再次澄清說明，就像我前面所說的，在這樣的情況下，聘用花旗員工是沒有問題的。我很驕傲地說我們一向尊重、且仍會持續尊重同仁的權利及選擇。

而關於「交易案件獎金」，自四月以來我們一直很努力為各位爭取這個額外的保障；自八月開始也與各位進行口頭溝通。過去一週，我們陸續寄出「交易案件獎金」信件，最後一批也會在近日完成。

我們將會將「交易案件獎金」的適用範圍擴充到所有(100％)的消金同仁作為額外保障。我們聽到各位心聲需要多一點時間來詳讀這封信，因此我們也決定將信件的回覆時間延長至11月30日，讓各位有更充裕的時間了解自己的權益。

我們很清楚和大家進行坦誠且透明的溝通是相當重要的。自四月以來，我們已經舉辦了多場員工大會和小型對談，我們會持續進行這樣的對話。如果你有任何問題，歡迎直接找我或我的管理團隊、你的直屬主管或HR，讓我們有機會聽到你的心聲。

再一次謝謝你們對花旗、對客戶及對彼此的持續付出。我以各位為榮！

Paulus