雲林縣四湖反風吹自救會等4個自救會25日前往雲林縣政府陳情，希望盡速訂定「雲林縣風力發電設置自治條例」，強調目前中央對陸域風機設置規定不周全，影響農漁村發展，因此訴求業者設置風機時，需取得風機葉片半徑6倍內全部土地所有權人同意書、以及獲得風機位置半徑1000公尺內所有住戶同意書。

四湖反風吹自救會、四湖萡子寮反瘋車自救會、台西反瘋車自救會、台西五港反瘋車自救會一行人，25日向雲林縣長張麗善陳情，認為中央相關部會對陸域風機設置規定不周全，導致許多風機設置不當，完全不考慮雲林沿海鄉鎮百姓的生存，以及地方農漁村的長久發展。

四湖反風吹自救會會長吳連進表示，雲林縣政府針對綠能發展，提出「3不3要」原則，「3不」不影響農漁業發展、不影響觀光產業及環境發展、不違反國土計畫相關目標及規範；「3要」要產業發展及地盡其利、要尊重民意及保護縣民、要充分就業及繁榮地方。

依據「3不3要」原則，自救會希望縣府盡速訂定「雲林縣風力發電設置自治條例」，並將2點訴求例入條例中，包括取得風機葉片半徑6倍內全部土地所有權人同意書，以及獲得風機位置半徑1000公尺內所有住戶同意書。

自救會指出，條例若通過後，能源公司欲向縣政府或鄉鎮公所提出路權、雜項建造、各項相關文件申請時，必需檢附自治條例內相關文件才予以核准，適用範圍包含已取得工作證、未完工、動工中的風機工程。

張麗善表示，雲林縣議會副議長蘇俊豪、縣議員蔡孟真等人，非常關心風力發電議題，將於議會中提出「雲林縣風力發電設置自治條例」送交中央備查，目前若要設置風機，則需與地方民眾溝通後，再送縣府審查。