高市觀光局主辦的「高雄愛·月熱氣球」繫留體驗活動，10月8日首辦，營造偽出國風，迄今吸引近千人次搭乘。不過，愛河場因氣候因素，後續場次忍痛喊卡，至於月世界場則將於10月26日至11月7日加場舉行。

觀光局指出，愛河場地點靠近出海口，受氣候、風速影響更甚，月世界則因下午易受熱對流風向影響，不利於熱氣球展球及飛行，為讓民眾都能玩得開心又安全，調整活動辦理場次，愛河場自10月15日後全部取消，月世界場次也於10月20日至24日暫停辦理。

觀光局表示，經過飛行團隊專業評估後，將自10月26日起，每天在田寮月世界「飛好飛滿」，並特別增加周日下午及平日場次，讓更多民眾能體驗飛高高的樂趣，最終場在11月7日劃下完美句點。

先前熱氣球開放售票就秒殺，觀光局透露，目前「i-bon」購票系統還有名額，歡迎民眾前往購買。針對已購票準備體驗的民眾，請領票後保存票券，先至「2021高雄愛‧月熱氣球」臉書粉絲專頁（網址： https：／／is.gd／BbOl77 ）私訊小編，登記欲搭乘日期時段，再至現場搭乘。

至於受影響取消場次的民眾，可選擇全額退票，退票事宜可依「i-bon」（網址： https：／／reurl.cc／DZKK2j）公告內容辦理。另活動現場會依當天氣候及民眾搭乘狀況，開放限量購票。