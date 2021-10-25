潤寅公司被控詐貸386億元，負責人楊文虎、王音之夫婦二審各遭判刑25年、27年，各併科罰金6億元、6.5億元；王音衣說皮膚疼痛求交保，台灣高等法院佐以醫院診斷資料，認定她過敏性蕁麻疹，不符合保外就醫及交保要件，裁定駁回。可抗告。

高院認為，王音之所稱皮膚疼痛不適之情形，看守所內得提供相當醫療，必要時亦得戒護外醫，她聲請具保停止羈押無理由。

檢方指控，楊文虎夫婦從2012年起到2019年，透過業務經理聯繫上 市及上櫃公司出面向銀行貸款，再由會計作帳，假藉出售紡織用紗名 義，製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。

楊文虎夫婦擔任負責人的潤寅集團旗下4家公司，用不實的買賣合 約、統一發票等文件向星展、玉山等12家，申辦國內外應收帳款融資 及外銷放款銀行貸款，共470億964萬2849元。其中雖經楊文虎夫婦為 遮掩犯行而陸續償還，但仍有未還款項43億4300萬9752元。