基隆捷運規畫部分路段與台鐵脫鉤，經費也暴增到425億元，台北市長柯文哲連日炮轟基隆捷運是騙局。北市議員游淑慧於議會交通部門質詢時問北市捷運局長張澤雄，425億是否蓋的起來？他說，「以我們的經驗應該是蓋不起來」。

對於基隆捷運計畫哪裡有變動？張澤雄表示，去年10月首長會議的路線，與現在不一樣，基隆跟新北路線不走台鐵路權，改走市區道路。游淑慧追問，此變化與台北市何關？張澤雄回應，變化不大。

游淑慧表示，她自己以為有關係，因為與南港、東湖有關，為何柯文哲要生氣？台北需要配合的跟去年沒有變，唯一跟北市有關的是一小段運量升級，可能占總預算10分之1不到。

張澤雄說，整個系統變動，經費分擔可能有變動，系統升級會有變化，原來是輕軌接到北市，後來協調要變成中運量，去年還沒有估出中運量的經費，光北市就增加10幾億。

游淑慧指出，柯批評稱升級的騙局，把騙局升級更大的騙局，張指出，柯的意思是計畫跟原來不太一樣，系統、路線都不同。但游淑慧強調，柯的意思是425億蓋不出來，她問，「給你425億讓你蓋，蓋的起來嗎？」內湖線中運量 14.8公里、12個站，比基隆捷運16.5公里更短，當年工程經費328億，最後蓋完以後是650億，是2倍。

游淑慧又說，台中捷運16.7公里，跟基隆捷運一樣，2004年核定287億 ，2020年完工593億，超過2倍，「所以行政院交通部騙我們425億」，她追問張澤雄「若把標案交給你去標？有沒有把握425億內蓋完？」張秒答，沒有把握，「以我們的經驗應該是蓋不起來」。

游淑慧說，這就是柯說的升級後的大騙局，現在物價、材料愈來愈貴，當時增幅都2倍，內湖線每公里43億，台中捷運每公里35億，基隆起碼要比照台中捷運，但現在才編25億，足足少編160億，這就是升級後的大騙局，未來基隆捷運通車後，後面的人才會發現這條捷運850億，甚至可能上千億。

游淑慧最後再問，若預算加到525億有沒有把握蓋完？張澤雄直搖頭說，以現在營建物價指數漲成這樣，恐怕很困難。