德馨與黃鐙輝、許乃涵、王滿嬌、陳文山、柯宇綸等人出席公視台語台電視電影《顧巢.抾箬仔》首映會。（陳俊吉攝）

德馨製作並主演公視台語台電視電影《顧巢.抾箬仔》首映會。（陳俊吉攝）

黃鐙輝主演公視台語台電視電影《顧巢.抾箬仔》。（陳俊吉攝）

德馨演而優則製作，首度跨界擔任公視臺語臺電視電影《顧巢.抾箬仔》製作人，25日與黃鐙輝、許乃涵、王滿嬌、陳文山、柯宇綸等人出席首映會，被問起她的主廚男友廣宏一，日前在臉書指控她南下定裝其實是去陪酒，鬧出軒然大波，德馨表示，兩人後來有冷靜溝通、釐清事情為何失控，講好以後要好好相處、重新歸零，用比較理性的方式在一起，男友已承諾以後不會再這樣。但她也說，這是最後一次給男友機會，再犯就不會寬容原諒。

德馨坦言，日前看到當紅韓星金宣虎被前女友毀滅性爆料是渣男、暖男形象一夕崩盤，她「確實有點感觸」，並透露之後打算再做一部戲，故事方向就是另一半在網路公開事件、輿論風向一面倒，她想讓大家知道「很多事不是你表面上所聽所見，不要輕易被帶風向、下評論，因為真相我們真的不知道」。有虔誠宗教信仰的她深信，隨意評論造成的傷害，最終業力都會回到自己身上，希望大家更謹慎，因為很多影響將會是蝴蝶效應，不知道會引發什麼毀滅性結果。

烏龍陪酒新聞讓兩方都受傷，德馨說，新聞事件爆發當天，她馬上就被撤了工作通告，「廠商有疑慮也不要造成人家困擾。但後來釐清之後，還是有工作回來找」，男友自己也嚐到苦果，包括掉粉、粉絲對他產生不信任感，「每個人都要為自己的行為負責」。她說以前兩人缺乏良好溝通，彼此猜來猜去，總覺得「你應該懂我」，但對方就真的不知道啊！當時是兩人吵架，「我覺得我們已經分手，不需要交代什麼，但他的認知不是這樣，覺得我不說清楚一定是做了什麼」，「平常我們是互相相信、不會質疑對方去哪裡，而且他真的表現滿好的、對我很好，是他照顧我比較多」。

當時被男友指控「陪酒」的她說，沒有覺得世界毀了，只是覺得很誇張很荒謬。之後拍親熱戲、飯局需要報備嗎？她強調那次純屬意外，平常工作上的事或吃飯應酬都很正常，男友不會干涉。近期忙著拍臺視備檔戲《美麗人生》的她，也同時在攻讀碩士學位，升格製作人後，雖然總製作費超支10萬，不過已在規劃拍攝下一部公視人生劇展。

該劇全臺語發音，從小跟著奶奶說臺語的黃鐙輝說，原本自認臺語流暢已經是無敵了，但這次拍攝時要用文言文和專有名詞，「直翻就會翻錯。」他平日要小孩在家說臺語被拒絕，小孩在學校學的母語是客家話，因為他最近發現自己身世撲朔迷離，透露曾祖父姓趙、墓碑上刻著「詔安」，跟著曾祖母姓黃的他很可能是「詔安客家人」後裔，自嘲是標準「奧客」，因此想讓小孩先學客語再教自己，開玩笑說：「小鐘哥還說我也許有機會選客委會主委！」

德馨此次邀請柯宇綸與黃鐙輝出任雙男主角，她認為黃鐙輝有南部人特有的質樸，再加上也是在地雲林人，成不二人選；柯宇綸飾演他的哥哥，雖是外省人，但長期熱愛臺灣這塊土地，尤其劇中角色長年在臺北做生意，他的顏值有都會感，因此邀請他參與演出。她坦言柯宇綸是當初公視給的建議名單，對於他喜歡針貶時事的大砲性格一開始也不知情，不過合作之後覺得他相當敬業、表現稱職，將來若角色適合，也還是會再合作。

柯宇綸在拍攝此部戲前，已經三年沒拍戲了，因此相當珍惜機會，且又可以藉此努力練臺語，他拍完到現在也不忘常練習，「今天坐計程車過來，一路用臺語和司機聊天，最後少算我5元！」

德馨雖然拍過許多臺語劇，但她說以前遇到不會講的臺語還能講自然語，《顧巢.抾箬仔》則是全臺語且非常講究發音，儼然是全新挑戰，希望觀眾透過該劇看到臺語很深的文化底蘊。她也提到成本控制極為困難，笑說：「（畢竟）無法邀請八色鳥本人來演出。」因此先借了專家製作的栩栩如生標本，拍完後的動畫製作經費更是驚人，演員們附和說：「（八色鳥）是全片最貴的演員！」該劇總預算350萬，沒拿演員費與製作人費用的德馨透露，最後還是超支10萬，由她與另一位製作人均攤。