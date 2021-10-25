海軍192艦隊掃雷艦「永順軍艦」艦長，9月間被爆料深夜讓女士官進入艦長室3小時，遭下屬檢舉「大搞男女關係」，調查期間發生艦上監視器遭格式化的離奇事件，經海軍還原影像內容後，確認雖無違反男女不當行為，但卻違反兩性營規，因此將洪姓艦長與女士官記過兩次調離現職，但海軍今天擴大懲處，將192艦隊長、政戰主任及236戰隊長三位重要幹部記申誡一次；艦隊長許姓少將及永順軍艦輔導長林姓少校調離現職。

據了解，由於此事件並未違反男女不當關係，但艦隊長卻因此遭拔官，懲處相當嚴重，讓外界質疑還有內情。

根據海軍人士表示，許姓少將艦隊長遭拔，除了因為永順艦事件發生當下，司令劉志斌極度震怒，認為因嚴重影響軍譽，最重要的是，在永順艦事件發生前，192艦隊內部發生數起軍紀事件，也讓劉志斌相當不耐，認為艦隊長並須負起督導不周的責任，才將他拔官，永順艦事件只是壓倒艦隊長最後一根稻草。

這起事件發生在今年9月，海軍永順軍艦艦長被爆料深夜讓女士官進入艦長室3小時，遭下屬檢舉「大搞男女關係」，事後艦隊指揮部澄清女士官是維修公務電腦才深夜滯留在艦長寢室，但監視器事後卻遭洪姓艦長「誤刪」，事後僅被記1支申誡，女士官卻被調職引起軍中嘩然。

知情人士指出，艦長原是海軍司令劉志斌的辦公室秘書，在今年3月接任永順軍艦艦長，8月底也剛榮獲海軍模範團體殊榮，原是海軍司令劉志斌的辦公室秘書， 懷疑是背後有靠山才北輕輕放下，為此艦隊指揮部在當時強調，艦長已調離現職接受調查，如經屬實一律依規定懲處並追繳模範團體個人獎勵。

海軍在9月11日還原監視器影像後，發現洪姓艦長在深夜要求女士官至艦長室維修電腦，同時了解蔡士工作及人際關係狀況，雖然艦長室大門緊閉，但艦長室舷窗呈現開啟狀態，兩人並無不當言語及行止。