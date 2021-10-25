96歲郭深森明年3月將以97歲高齡騎機車環島，還許下「100歲時要再度騎機車環島！」的夢想。（弘道基金會提供／盧金足台中傳真）

明年3月即將出發的「2022不老騎士為愛千里」，報名的長者中，高齡96歲的郭深森，成為不老騎士史上最高齡紀錄，明年初啟程時達97歲，挑戰這趟長達10天9夜、1000多公里的環島旅行。

今年3月「2021不老騎士為愛千里」，郭深森雖未參加，但在車隊經過蘇花公路當天驚喜現身，為追夢的「小老弟」加油打氣，今年再次報名，他說，2015年獲邀參加公益活動時，他上台致詞時許下一個夢想，「100歲時要再度騎機車環島！」

為了兌現自己的承諾、圓夢，持續保持運動與騎車習慣，雖然明年就97歲，但他相當有信心可以再次成功挑戰。

弘道基金會董事長王乃弘表示，「2022不老騎士為愛千里」已有多名長者報名，96歲郭深森曾在2013年以89歲年紀報名第4屆不老騎士，當年面試就很有信心的說，「我年紀最大，身體又很好，不錄取我要錄取誰？」2019年也再次參與環島。

2007年弘道啟動第1屆不老騎士「歐兜麥」環台行動，多年來「不老騎士」風靡國內外，還成為長者在人生黃昏時的熱血代名詞。

弘道基金會說，正式騎程2022年3月9日從台中市出發，將以10天時間環島一圈，預定3月19日返抵回台中市達陣，今年將一改以往「逆時針」路線，出發時將一路向北，以順時針完成環島，要讓不老騎士們再次換個角度看台灣。

為讓更多喜愛「不老騎士」，卻無法全程參與或資格不符的民眾有參與機會，後續將展開不老騎士志工與「1日應援團陪騎」召募，喜歡騎車的人以「1日陪騎」方式，和不老騎士們一起追夢。

王乃弘表示，2022年不老騎士將再三度結合「弱勢長者參食計劃」，預計募集800萬元經費提供約20萬人次的長輩餐食服務，而每位捐款5萬元報名的不老騎士，他們的每筆捐款平均可幫助38位獨居弱勢長者獲得一整個月健康而穩定的餐食服務。

因為有了這些善款，更多的獨居弱勢長輩，經能免於因經濟弱勢、失能或老化、居住偏遠等情況，而無法自行備餐或外出購餐所造成的飢餓、營養不良等困境，能更有尊嚴地安享晚年。