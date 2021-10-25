新北市警察局海山分局今（25）日舉行海山派出所新任所長布達典禮，由分局長李忠萍親自主持，邀請轄內各級民代、學校、轄內民力幹部與地方仕紳等貴賓蒞臨觀禮，期許新任所長吳宗澤以為民服務及照顧基層同仁為出發點，提供民眾安居樂業的生活環境。

李忠萍首先感謝前任所長許鴻志的辛勞，在海山派出所所長任內，派出所各項勤、業務均能圓滿達成，工作表現深獲各級長官肯定，隨後期勉新任所長吳宗澤上任後，能積極推展各項勤業務，也希望派出所同仁及在場與會貴賓能夠給予新任所長最大支持。

李忠萍表示，海山分局歷經新冠肺炎、非洲豬瘟的疫情等重大事件，都能發揮堅強的團隊精神，克服危機與難關，也期許新任所長能秉持市長「社區警政、居樂業」、局長「人民最大，基層優先」理念，凡事均能以為民服務及照顧基層同仁為出發點，海山分局也將持續深化結合所有警民力的力量，做板橋居民最佳的治安服務團隊。