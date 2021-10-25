1名女網友日前在住家發現奇怪的行動電源，仔細一看行動電源後方接著1台WiFi數據機、黑色長線與記憶卡，驚覺該物品竟是針孔攝影機，事後她追查兇手，發現竟是公司1名男主管，因為她的住所是住商合一大樓，公司就在住家附近，才讓男主管有機可趁，她查閱記憶卡後果真發現有不少私密畫面，目前2人已私下和解。

該名女網友發現怪異的行動電源後，先是在臉書「爆料公社」發文表示，她發現行動電源上頭外掛著1條黑色長條狀物體，下方再連結著記憶卡，猜測這恐是針孔攝影機，不少網友則證實就是偽裝成行動電源的密錄器，而照片中黑色長條狀就是鏡頭本體，建議原PO立刻報警處理。

1名女網友日前在家中房間找到1個沒看過行動電源，還發現後方接著疑似wifi分享器與記憶卡，驚恐地質疑是偽裝成行動電源的針孔攝影機。（翻攝自臉書「爆料公社」）

不少網友建議原PO應立刻報警處理，並且以不沾上指紋的方式將證物放進袋中留存交給警方，也有人說裝設此種針孔攝影機時，一定會錄下裝設者的面部，只要查看記憶卡就能見真章，並建議原PO盡速搬家，不然被拆穿的人恐會對她不利。

根據東森新聞報導，該名女網友事後受訪表示，放置針孔攝影機竟然就是她的男主管，因為她住的租屋處是住商合一住宅，任職公司就在住所旁，疑似是男主管私自到她家中放置攝影機，事後她查看記憶卡內容，果真都是一些她的私密畫面；不過2人目前已私下和解，詳情仍待釐清。