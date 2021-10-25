23歲大陸知名女星孟美岐是「火箭少女101」成員，日前卻遭音樂製作人陳令韜女友控訴介入感情，儘管對外澄清「從未主動介入他人感情」並向正宮及粉絲道歉，仍被陸網灌爆微博開酸「失德藝人」，連代言品牌都火速切割孟美岐。

孟美岐昨（24日）被控插足陳令韜和交往4年女友的感情，正宮在微博痛訴今年7月發現男友跟孟美岐搞曖昧，8月初抓包兩人上酒店開房，9月同遊西藏慶祝生日，直到10月陳令韜才跟正宮坦承孟美岐知道他有女友，卻繼續交往的事實。今（25日）陳令韜在微博鬆口認了劈腿孟美岐，甚至疑交代後事：「沒有逃避，錯了就承擔，事情發展到這樣，結束生命的人有幾個邏輯，一無法面對，二生死為大，讓事情到此為止，我來結束一切」。

陳令韜正宮指孟美岐介入他人感情，男方認了，但孟美岐否認是第三者。（圖／微博@陳令韜、孟美岐）

孟美岐身陷小三醜聞風波，緊急透過工作室發表聲明，強調自己「從未主動介入他人感情」、「目前單身」，並透過陸媒《新浪娛樂》承認跟陳令韜短暫交往過，但確認關係前有非常嚴正地求證男方是否已跟女友和平分手，得到肯定的答案後才正式交往，直到工作人員通知自己遭控第三者，第一時間腦子全懵，很想打電話質問陳令韜「為什麼要騙我」，暗示自己也是受害者。

今（25日）下午5點多，孟美岐針對此事在微博道歉：「從未想過介入他人感情，但是卻造成了實質傷害，也對因此傷害到的人說一聲對不起，也向一直支持信任我的粉絲們說聲對不起，讓你們失望了。最後也向關注此事的大家說聲對不起，我會深刻反思！」但陸網似乎不買單，留言痛批：「小三」、「順便和陳令韜說一下輕生之前先自宮」、「當事人男方承認了，還洗白當我們傻呢，作為前粉絲果斷脫粉」、「能不能滾出娛樂圈」、「失德藝人全部封s了」等，幾乎沒人挺孟美岐。

就連孟美岐代言的2大美妝品牌，都趕緊淨空官方微博和官網所有跟她有關的代言資訊，火速遭到切割，演藝事業蒙上一層陰影。

孟美岐發文道歉，但不被陸網領情。（圖／微博@孟美岐）

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