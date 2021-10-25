吉卜力工作室全新動畫電影《安雅與魔女》由宮﨑駿親自企劃，耗費4年傾力集結最強製作團隊陣容，以3DCG技術精雕細琢每一個細節，該片作為吉卜力首次全面採用電腦動畫製作的電影，製作團隊這次運用CG繪圖技術，並非單純追求現代3DCG的逼真，而是在創新的同時，透過人物和場景的變化融合吉卜力的手繪藝術，例如眼珠採用手繪技巧來繪製，這些細節都令人物更具生命力。

製作人鈴木敏夫全程參與製作，看完作品之後不禁讚嘆：「能一次見證到2種技術的我，感到相當幸福。吉卜力工作室養在深閨的小女兒跑到外面世界闖蕩，雖然會讓大家捏把冷汗，最後她仍會找到自己的容身之處，這也正是吉卜力歷代女主角及主角的特徵。」認為安雅是個恰到好處的野丫頭，《安雅與魔女》充滿吉卜力風格。宮﨑駿在訪問時聊到兒子宮崎吾朗時，也一改過去嚴父發言，大方讚賞電影拍得很有趣，有將作品本身的能量發揮出來：「我這次可以毫不掩飾地稱讚吾朗，因為這部片真的不好拍，就像安雅不會認輸一樣，我也不會認輸。」還搞笑說自己在這邊向他宣戰。

該片不僅日文配音明星陣容堅強，邀請到資深男神豐川悅司、柏林影后寺島忍，中文配音明星同樣星光熠熠，今日公開首波中文配音明星陣容，由出道時即受封「最強怪物新人」的安那挑大樑聲演女主角安雅，本身是台日混血的她從小看吉卜力工作室動畫長大，在接到電影公司邀約時，對經紀人不敢相信地說：「能成為吉卜力工作室作品的一部分，就像作夢般不可思議，心情非常緊張！」沒想到配音過程相當順利，聲音導演被她表現感動到起雞皮疙瘩，成果送交吉卜力工作室審核時更是一次過關，鼓舞了原本不太有把握的安那，感動說這是生涯一大肯定。

有趣的是，安那所配音的角色「安雅」深受動畫大師宮﨑駿喜愛，形容「光用文字無法表達她的所有魅力」，看完電影後更破天荒第一次讚美兒子宮崎吾朗的表現，當安那聊到這個女孩的個性時，也佩服地說：「安雅很會撒嬌，要到她想要的東西，我也蠻厲害的，如果我想要什麼東西，我會3天前開始就講好話。」難得透露與家人之間的溫馨互動。該片11月12日在台上映。