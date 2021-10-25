最新調查發現，經歷將近2年的新冠疫情後，台灣民眾保健意識更加抬頭，甚至高於其他國家，民眾對於營養補充品的安全性、透明度、以及是否可以全程追溯的要求也愈來愈高。

安麗（Amway）委託加拿大市調公司Logit Group進行市調，於8月在台灣、美國、義大利、日本、韓國、印度、馬來西亞、泰國等全球8個市場、針對約8000人進行調查，其中台灣受訪者約1000人。

調查發現，過去一年來全球近半數受訪者在改善健康及保健習慣等方面都做了正面調整，當中台灣民眾的態度又更為積極，在改善飲食、健身習慣、或是使用綜合維他命、營養補充品等方面的人數比例都高於全球平均數，這3個方面下，全球均值依序為50%、48%、47%，台灣民眾的比例則依序為56%、53%、53%。

為何民眾的健康、保健意識抬頭？80%台灣受訪者表示他們正試著改善目前的健康狀況，57%說希望避免未來健康惡化，83%台灣民眾表示會額外補充營養品，以增強免疫力。

這份研究也發現，消費者對於產品的透明度、來自哪裡、如何製造等問題愈來愈重視，65%台灣消費者表示產品能否追溯，包括了解產品及成份的來源，是他們購買的重要參考依據；90%民眾表示，如果一家公司的健康及營養補充品能夠全程追溯，會讓他們更加信任這間公司。

安麗全球首席創新與科學官Anouchah Sanei表示，這項調查顯示新冠疫情讓消費者對產品的安全性、透明度、以及能否全程追溯的要求愈來愈高。此外，台灣民眾對改善健康、定期補充營養品展現了高度重視。