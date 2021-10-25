央視新聞報導，今天（25日）召開的北京市第247場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，北京市政府新聞發言人徐和建表示，近期大陸多地相繼發生疫情，北京陸續發現京外關聯和本地病例，疫情形勢嚴峻複雜，首都面臨的疫情風險和防控壓力持續增大。首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制，對首都防控措施作出調整和加強，實施「要求在京人員近期非必要不出京，按75％限流開放景區」等措施。

徐和建表示，北京市新冠疫情防控採取七項措施如下：

一是最大限度減少出京活動。在京人員近期非必要不出京，不前往新增感染者及中高風險地區所在地級市。在京黨政機關、國有企事業單位、軍隊加強所屬人員日常防疫管理和排查管控，嚴格出京審批，落實「誰申請、誰負責」「誰審批、誰負責」要求。重點場所、重點行業可視情要求出京人員在返京後立即進行核酸檢測，結果為陰性後方可返崗工作。

二是繼續堅持涉疫地區人員限制進返京政策。有1例及以上本土新冠病毒感染者的縣(市、區、旗)及14天內有該縣旅居史人員嚴格限制進返京，就地落實防疫要求，對其「北京健康寶」不賦綠碼。有1例及以上本土新冠病毒感染者所在地級市(直轄市、副省級城市的縣、市、區)其他縣人員非必要不進返京，確需來京的須持「北京健康寶」綠碼和登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明，抵京後主動報告，進行14天健康監測。

三是所有進京人員嚴格查驗「北京健康寶」。全國各地機場、火車站、長途客運站對來京人員逐一查驗「北京健康寶」，嚴阻非綠碼人員登機登車。未安裝「北京健康寶」的，現場下載並查驗賦碼狀態。對老年人、兒童、視力聽力殘疾人等群體，可採取核驗同行人員賦碼狀態或查驗本人48小時內核酸檢測陰性證明等措施，便利不使用或不會操作智能手機人員出行。

四是加強進出京旅遊管理。市民群眾最大限度減少出京旅遊活動，京內景點嚴格控制預約人數。暫停跨省旅遊，在途團隊加強防疫管理。繼續暫停出入境旅遊業務。

五是嚴格會議論壇防疫要求。會議論壇等活動堅持非必要不舉辦原則，盡可能採用視頻形式，最大限度壓縮線下活動規模，減少外埠人員進京。確需舉辦的，按照「誰主辦、誰負責」「誰審批、誰負責」原則，嚴格落實各項防疫要求。北京馬拉松推後舉行。

六是從嚴落實公共場所防控措施。按75％限流開放公園景區、影劇院、博物館等室內外文化娛樂場所。社區棋牌室、麻將館等場所暫停營業。商務樓宇、商超、餐館、酒店、各類門店等各類室內外公共場所，嚴格落實掃碼登記、體溫檢測、佩戴口罩、「一米線」、清潔消殺、限流錯峰等措施，做好有序排隊和客流疏導，堅決防範扎堆聚集。

七是嚴格落實「四方責任」。在京各類用工單位要加強內部人員排查管理，對入境進京人員、有風險地區旅居史人員以及與涉疫人員、地區、場所有交集人員要按要求及時排查管控報告，對發現的漏管漏控漏檢問題將嚴肅倒查追責。個人要嚴格落實各項常態化防控要求，不斷提升防控敏感性，有涉疫地區旅居史、人員接觸史的加強健康監測，第一時間主動報告，按照要求進行核酸檢測、健康管理，履行好個人防控義務。對拒不配合防疫管理，故意隱瞞旅行史、接觸史、密接史的，將追究法律責任，並公開通報，提高全社會主動防疫意識。